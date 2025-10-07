राजस्थान के कुचामन में जिम जा रहे कारोबारी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी थी करोड़ों की रंगदारी

Businessman shot dead in Kuchaman City
Kuchaman Crime News: कुचामन सिटी शहर में रंगदारी की मांग पूरी न करने पर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने एक बड़े व्यापारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे व्यापारिक समुदाय में खौफ और आक्रोश का माहौल है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, व्यापारी अपने घर से आज सुबह छह बजे जिम की ओर जा रहा था। इस दौरान गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक व्यापारी को पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों द्वारा करोड़ों रुपये की रंगदारी के लिए लगातार धमकियां मिल रही थीं।
गिरोह के सदस्यों ने धमकी दी थी कि अगर व्यापारी ने तय समय पर पैसे नहीं दिए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेगे। बताया जा रहा है कि व्यापारी ने धमकी को नजरअंदाज करते हुए रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। इसी बात से बौखलाए गिरोह के शूटर ने मंगलवार सुबह गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
बताते चलें कि मृतक व्यापारी को पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग से भी जान से मारने की धमकी मिली थी। फिलहाल, घटना स्थल पर डीडवाना एसपी ऋचा तोमर पहुंची हैं। मृतक कारोबारी के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। पोस्टमॉर्टम के बाद राजकीय जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं, सर्व समाज ने धरने की चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तार नहीं होती है, तब तक शव नहीं लेंगे।
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। जो मामले की जांच कर रहे हैं। इस दौरान राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भी जिला अस्पताल कुचामन पहुंच कर घटना की जानकारी लिए तथा आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए।
