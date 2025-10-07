राजस्थान के कुचामन में जिम जा रहे कारोबारी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी थी करोड़ों की रंगदारी



बताते चलें कि मृतक व्यापारी को पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग से भी जान से मारने की धमकी मिली थी। फिलहाल, घटना स्थल पर डीडवाना एसपी ऋचा तोमर पहुंची हैं। मृतक कारोबारी के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। पोस्टमॉर्टम के बाद राजकीय जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं, सर्व समाज ने धरने की चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तार नहीं होती है, तब तक शव नहीं लेंगे।