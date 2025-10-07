Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

राजस्थान के कुचामन में जिम जा रहे कारोबारी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी थी करोड़ों की रंगदारी

Kuchaman Crime News: कुचामन सिटी से बड़ी खबर सामने आई है। यहां मंगलवार तड़के एक बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने इस वारदात को अंजाम दिया है।

2 min read

कुचामन शहर

image

Arvind Rao

Oct 07, 2025

Businessman shot dead in Kuchaman City

Businessman shot dead in Kuchaman City

Kuchaman Crime News: कुचामन सिटी शहर में रंगदारी की मांग पूरी न करने पर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने एक बड़े व्यापारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे व्यापारिक समुदाय में खौफ और आक्रोश का माहौल है।


सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, व्यापारी अपने घर से आज सुबह छह बजे जिम की ओर जा रहा था। इस दौरान गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक व्यापारी को पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों द्वारा करोड़ों रुपये की रंगदारी के लिए लगातार धमकियां मिल रही थीं।


गिरोह के सदस्यों ने धमकी दी थी कि अगर व्यापारी ने तय समय पर पैसे नहीं दिए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेगे। बताया जा रहा है कि व्यापारी ने धमकी को नजरअंदाज करते हुए रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। इसी बात से बौखलाए गिरोह के शूटर ने मंगलवार सुबह गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।


बताते चलें कि मृतक व्यापारी को पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग से भी जान से मारने की धमकी मिली थी। फिलहाल, घटना स्थल पर डीडवाना एसपी ऋचा तोमर पहुंची हैं। मृतक कारोबारी के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। पोस्टमॉर्टम के बाद राजकीय जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं, सर्व समाज ने धरने की चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तार नहीं होती है, तब तक शव नहीं लेंगे।


वारदात का तरीका और पुलिस कार्रवाई


वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। जो मामले की जांच कर रहे हैं। इस दौरान राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भी जिला अस्पताल कुचामन पहुंच कर घटना की जानकारी लिए तथा आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा: 3 भाई-बहनों को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर
बाड़मेर
Barmer road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 10:33 am

Published on:

07 Oct 2025 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / राजस्थान के कुचामन में जिम जा रहे कारोबारी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी थी करोड़ों की रंगदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Russia-Ukraine War: ‘वे बस जिंदा लौट आएं…’, फूट-फूटकर रोते हुए बोली पत्नी, रूस-यूक्रेन के युद्ध में फंस गए राजस्थान के 2 युवा

कुचामन शहर

Rajasthan: भाजपा के वरिष्ठ नेता के पुत्र ने थामा कांग्रेस का हाथ, बताया दो प्रमुख कारण

Former MLA Harish Kumawat
कुचामन शहर

Rajasthan: महिला से दुर्व्यवहार करने वाला ASI लाइन हाजिर, वीडियो वायरल होने के बाद SP ने लिया एक्शन

Rajasthan Police
कुचामन शहर

Rajasthan Accident: BJP नेता के भाई की सगाई से पहले भीषण हादसा, रिटायर्ड कैप्टन सहित 2 की मौत, 22 लोग घायल

Didwana-Kuchaman-road-accident-5
कुचामन शहर

Kuchaman City: दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर एक्सप्रेस में चोरी से हड़कंप, पैसेंजर्स ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका

कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.