Barmer road accident

बाड़मेर

बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा: 3 भाई-बहनों को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर

Barmer road accident: स्कूल से घर लौट रहे तीन सगे भाई बहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में सबसे बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। छोटा भाई और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 07, 2025

Barmer road accident

Barmer road accident

Barmer road accident: (बाड़मेर): धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के बाछड़ाऊ सरहद में दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल से घर लौट रहे तीन सगे भाई बहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में सबसे बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। छोटा भाई और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बाछड़ाऊ-बामणोर रोड पर हुआ।


थानाधिकारी बगडूराम विश्नोई ने बताया कि मृतक की पहचान भभूताराम पुत्र भोमाराम उम्र 17 वर्ष निवासी बाछड़ाऊ के रूप में हुई है। हादसे में उसके छोटे भाई जूंजाराम 10 वर्ष और बहन ममता 13 वर्ष गंभीर घायल हुए हो गए।


जानकारी के अनुसार, शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद तीनों बच्चे पैदल घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान बाछड़ाऊ-बामणोर गांव मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहां से उन्हें बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत नाजुक होने पर जूंजाराम को जोधपुर रेफर किया गया है।


पुलिस ने मृतक के चाचा मानाराम पुत्र खेताराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थानाधिकारी बगडूराम विश्नोई ने बताया कि हादसे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ट्रक चालक की लापरवाही से यह दुर्घटना होना सामने आया है।

Published on:

07 Oct 2025 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा: 3 भाई-बहनों को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

