बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा: 3 भाई-बहनों को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर



जानकारी के अनुसार, शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद तीनों बच्चे पैदल घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान बाछड़ाऊ-बामणोर गांव मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहां से उन्हें बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत नाजुक होने पर जूंजाराम को जोधपुर रेफर किया गया है।