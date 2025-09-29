Rajasthan Rape Case: रेप के 39.38% केस झूठे, अलवर में सबसे ज्यादा, जानें आपके जिले का हाल

Fraud Rape Case FIR In Rajasthan: राजस्थान में बीते छह माह में बलात्कार के 2966 मामले दर्ज हुए हैं। हैरानी की बात है कि इनमें से 39.38 प्रतिशत मामले पुलिस जांच में झूठे पाए गए हैं। महिला अपराध के संबंध में राजस्थान पुलिस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 तक प्रदेश में 2966 बलात्कार के मामले पंजीकृत हुए हैं।