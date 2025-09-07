Rajasthan Weather : बादल नहीं बरसे, चंबल के बांध गरजते रहे

हाड़ौती अंचल में भारी बारिश का दौर थम गया। कोटा शहर में रविवार को दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। बीते 24 घंटे में कोटा में 11.6 एमएम बरसात दर्ज की गई। वहीं, मध्यप्रदेश में हो रही भारी बरसात के चलते गांधी सागर से रविवार दूसरे दिन भी तीन स्लूज गेट से 57 हजार 777 क्यूसेक और विद्युत उत्पादन कर 3221 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। राणा प्रताप सागर के दो गेट खोलकर 64 हजार 292 क्यूसेक पानी की निकासी जारी थी।
विद्युत उत्पादन कर मशीनों के जरिए 6414 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जवाहर सागर के चार गेट खोलकर 63 हजार 628 क़्यूसेक और विद्युत उत्पादन कर 10 हजार 854 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। कोटा बैराज के 5 गेट खोलकर सुबह 91 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। शाम तक 75888 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। बूढ़ादीत क्षेत्र में कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज के पांच गेटों से 91173 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस मानसून सत्र में तीसरा मौका है जब राणा प्रताप सागर बांध के गेट खोले गए हैं।
कोटा जिले के इटावा कस्बे में दोपहर बाद रुक-रुक कर हल्की वर्षा हुई। झरेर के बालाजी के पास चंबल नदी की पुलिया पर लगभग 35 फीट पानी चल रहा है। जिससे इटावा-खातौली से सवाईमाधोपुर मार्ग पर आवागमन बंद है। अयाना क्षेत्र में दोपहर बाद रुक-रुक कर तीन-चार बार तेज बारिश हुई।
कुराडिया खुर्द में ढहे दो मकान
कुंदनपुर क्षेत्र में हो रही बारिश से कच्चे मकान लगातार गिर रहे हैं। ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द में शनिवार देर रात बारह बजे दो मकान ढह गए। कुंदनपुर क्षेत्र में रविवार को तेज गर्जनों व हवा के साथ करीब आधे घंटे तक बारिश हुई। पानी की आवक से कुंदनपुर की छोटी पुलिया पर, रोलाना की पुलिया व करिरिया की पुलिया पर चादर चल रही है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा है।
बारिश थमी तो मिली राहत
बूंदी जिले में बारिश नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा। दिनभर धूप निकली। मौसम सुहावना बना रहा। बारां व झालावाड़ जिले में बारिश नहीं हुई।