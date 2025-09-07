Rajasthan Weather : बादल नहीं बरसे, चंबल के बांध गरजते रहे

विद्युत उत्पादन कर मशीनों के जरिए 6414 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जवाहर सागर के चार गेट खोलकर 63 हजार 628 क़्यूसेक और विद्युत उत्पादन कर 10 हजार 854 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। कोटा बैराज के 5 गेट खोलकर सुबह 91 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। शाम तक 75888 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। बूढ़ादीत क्षेत्र में कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज के पांच गेटों से 91173 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस मानसून सत्र में तीसरा मौका है जब राणा प्रताप सागर बांध के गेट खोले गए हैं।