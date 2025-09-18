Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Rajasthan Weather : झालावाड़-बारां में बरसे बादल, कोटा-बूंदी में खिली धूप

कोटा व बूंदी में एक-दो स्थानों पर मामूली बारिश हुई, जबकि ज्यादातर स्थानों पर धूप व उमसभरा मौसम रहा।

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 18, 2025

हाड़ौती अंचल के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। झालावाड़ और बारां जिले में गुरुवार को जोरदार बारिश हुई। इससे खेतों से लेकर निचले स्थानों पर पानी भर गया, वहीं कोटा व बूंदी में एक-दो स्थानों पर मामूली बारिश हुई, जबकि ज्यादातर स्थानों पर धूप व उमसभरा मौसम रहा।

कोटा में सुबह से ही चटख धूप खिली। इससे गर्मी व उमस का जोर रहा। लोगों ने एक बार फिर कूलर-पंखों की शरण ली। अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा। कोटा में 7 किमी की रफ्तार से हवा चली। जिले के इटावा क्षेत्र के कई गांवों में हल्की बारिश हुई। बूंदी जिले में केशवरायपाटन के गांव नोताड़ा में शाम को करीब 20 मिनट बारिश हुई। जिले में सूर्यदेव के तीखे तेवरों के चलते सुबह से धूप खिली। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया।

झालावाड़ में झमाझम, कालीसिंध के दो गेट खोले

जिले में करीब दस दिन बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ। बकानी, अकलेरा, गंगधार, सुनेल में अच्छी बारिश हुई। वहीं दोपहर बाद शहर में बादल छाए रहे, मौसम सुहाना हो गया। लो प्रेशर बनने से अगले दो दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। जिले के अकलेरा में 10, बकानी में 9, गंगधार में 4, पिड़ावा में 13, सुनेल में 14 एमएम बारिश दर्ज की। वहीं कालीसिंध बांध के दो गेट 6 मीटर खोलकर 24,457 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

शाहाबाद में 40 एमएम बरसात

बारां जिले में बादल की आवाजाही बनी रही। शहर में दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। वहीं शाहाबाद में 40 एमएम बरसात हुई है। हालांकि गुरुवार को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट हुई, लेकिन न्यूनतम तापमान यथावत 27 डिग्री पर बना रहा। जिले में करीब एक पखवाड़े मौसम खुला रहने के बाद देवरी, कस्बाथाना, भंवरगढ़, गऊघाट तथा बोहत में कुछ देर बरसात हुई।

Published on:

18 Sept 2025 08:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather : झालावाड़-बारां में बरसे बादल, कोटा-बूंदी में खिली धूप

