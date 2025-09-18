Rajasthan Weather : झालावाड़-बारां में बरसे बादल, कोटा-बूंदी में खिली धूप

कोटा में सुबह से ही चटख धूप खिली। इससे गर्मी व उमस का जोर रहा। लोगों ने एक बार फिर कूलर-पंखों की शरण ली। अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा। कोटा में 7 किमी की रफ्तार से हवा चली। जिले के इटावा क्षेत्र के कई गांवों में हल्की बारिश हुई। बूंदी जिले में केशवरायपाटन के गांव नोताड़ा में शाम को करीब 20 मिनट बारिश हुई। जिले में सूर्यदेव के तीखे तेवरों के चलते सुबह से धूप खिली। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया।