Cold Day : कोहरा, बादल और बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

मौसम विभाग ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। आगामी दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही राज्य के उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की गई है।