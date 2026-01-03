3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Cold Day : कोहरा, बादल और बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

दिन मेंं जले अलाव, नए कोटा का पारा 8.8 व स्टेशन का पारा 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 03, 2026

Kota Weather

Kota Weather

नए साल की शुरुआत के साथ ही कोटा शहर में मौसम ने तीखा हमला बोला है। पहले दिन मावठ गिरने के बाद दूसरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। तीसरे दिन शनिवार को सुबह से ही घना कोहरा और बादलों का असर बना रहा। शहर बादल व कोहरे की चादर में लिपटा रहा। विजिबिलिटी घटकर मात्र 200 से 300 मीटर रह गई।

कोहरे और बादलों के चलते पिछले दो दिनों तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके। दोपहर करीब एक बजे बाद धूप खिली, जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। ठंडी हवा शूल की तरह चुभती रही। कोहरे के कारण मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह-शाम लोग घरों में दुबकने को मजबूर रहे।

बर्फीली हवा के कारण दिन के समय घरों व बाजारों में लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन करते दिखे। चाय व कचोरी की दुकानों पर भीड़ लगी रही।

पहली बार पारा 20 से नीचे

मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी साफ नजर आया। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इस साल पहली बार अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। स्टेशन क्षेत्र में मौसम शाला में अधिकतम तापमान 19.5 व न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अब शीतलहर बढ़ाएगी सर्दी

मौसम विभाग ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। आगामी दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही राज्य के उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की गई है।

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर शीत दिन की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और बढ़ती ठंड को देखते लोगों को सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

कोटा

Rajasthan Weather News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 07:28 pm

Published on:

03 Jan 2026 07:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Cold Day : कोहरा, बादल और बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज, लहसुन मंदा

Kota mandi bhav
कोटा

सीयूईटी यूजी 2026 : रजिस्ट्रेशन शुरू, 11 से 31 मई तक होगी परीक्षा

JEE Advanced 2025
कोटा

राजस्थान के उद्धव को मिला 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज, IIT गुवाहाटी से हुआ कैंपस प्लेसमेंट

IIT Guwahati Campus Placement
कोटा

Kota Crime : कोटा बाल संप्रेषण गृह से 2 नाबालिग कैदी गार्ड को चकमा देकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस

Kota Children Detention Home Two minors escaped outsmarting guards police are searching
कोटा

Shri Ram Katha : कोटा में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री करेंगे श्रीराम कथा, तैयारियां हुई तेज, प्रशासन अलर्ट

Acharya Dhirendra Shastri will narrate Ram Katha in Kota administration is on high alert
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.