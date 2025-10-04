Rajasthan Weather : झालावाड़ व सांगोद क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, फसलों में नुकसान

मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 6 अक्टूबर को तंत्र का सर्वाधिक प्रभाव राज्य के अनेक भागों में दर्ज होने व जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं 30-40 किमी प्रति घंटे के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है। 8 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।