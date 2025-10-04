Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : झालावाड़ व सांगोद क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, फसलों में नुकसान

नया पश्चिमी विक्षोम सक्रिय : हाड़ौती में फिर बदला मौसम का मिजाज

2 min read

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 04, 2025

नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हाड़ौती अंचल में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। शनिवार शाम को कोटा, झालावाड़ जिलों में मूसलाधार बारिश हुई।जिले के सांगोद में दिनभर मौसम साफ रहा। शाम साढ़े चार बजे एकाएक तेज हवा के साथ झमाझम बरसात शुरू हो गई जो आधे घंटे तक जारी रही। तेज हवा के कारण खेतों में खड़ी और कटी पड़ी फसलों में व्यापक नुकसान की आशंका है। कई खेतों में धान की फसल भी आड़ी पड़ गई। सोयाबीन की उपज के ढेर भीग गए।

उड़द समेत अन्य फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कई दुकान व मकानों के आगे लगे तिरपाल उड़कर दूर जा गिरे। बीच में बारिश का दौर थम गया। उसके बाद शाम 6.30 बजे फिर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का दौर चला। इस दौरान तेज आकाशीय बिजली की गर्जना से लोग सहम गए। सड़कों व गलियों में पानी बह निकला। वहीं, कुन्दनपुर क्षेत्र में भी शाम को तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ।

झालावाड़ शहर और जिले के कई इलाकों में करीब एक घंटे तक तेज मूसलाधार बारिश हुई। शाम करीब पांच बजे अचानक आसमान में काले बादल छा गए। करीब साढ़े पांच बजे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह करीब एक घंटे तक जारी रही। इस दौरान आसमान में बिजली भी कड़कती रही। झालरापाटन, असनावर, आवर, पनवाड़, खानपुर इलाके में भी बरसात हुई। झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे में आसमान में बादल छाए रहे। इसके कारण ठंडक बनी रही, लेकिन शाम को तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। इसके बाद 6:15 बजे से तेज बारिश हुई। बारां जिले के पलायथा में तेज बरसात से सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ।

आगे ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 6 अक्टूबर को तंत्र का सर्वाधिक प्रभाव राज्य के अनेक भागों में दर्ज होने व जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं 30-40 किमी प्रति घंटे के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है। 8 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

संबंधित विषय:

#WeatherNews

कोटा

मानसून

Pre-monsoon activities start

राजस्थान मानसून

Rajasthan Weather News

weather alert

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

04 Oct 2025 08:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather : झालावाड़ व सांगोद क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, फसलों में नुकसान

