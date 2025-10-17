Success Story: बड़ी कंपनी का ऑनलाइन जॉब ऑफर छोड़कर कोटा के अर्पित पोरवाल बन गए RAS अधिकारी

अर्पित का एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार है। पिता दिनेश पोरवाल हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। पिता के संघर्ष और अनुशासन से प्रेरित होकर अर्पित ने प्रशासनिक सेवा में जाने का निश्चय किया। वे कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र काला के छोटे भाई हैं। अर्पित ने प्रारंभिक शिक्षा शहर के निजी विद्यालय से प्राप्त की। जयपुर से बीटेक करने के बाद बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिलने के बावजूद उन्होंने उसे ठुकराकर आरएएस की तैयारी का निर्णय लिया। पिता दिनेश पोरवाल ने कहा कि बेटे ने साबित कर दिया कि साधारण परिवार का बेटा मेहनत से हर लक्ष्य हासिल कर सकता है।