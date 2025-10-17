Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Success Story: बड़ी कंपनी का ऑनलाइन जॉब ऑफर छोड़कर कोटा के अर्पित पोरवाल बन गए RAS अधिकारी

RAS Arpit Porwal: अर्पित ने ऑनलाइन पैकेज और कोचिंग ऑफर्स को ठुकराकर आत्मविश्वास, निरंतर अध्ययन और अनुशासित दिनचर्या के बल पर यह उपलब्धि हासिल की।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 17, 2025

फोटो: पत्रिका

Real Life Motivational Story: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी होने के बाद कोटा के कई अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की है। शहर के युवाओं ने न केवल प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि यह साबित किया कि निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास से हर मंजिल पाई जा सकती है। किसी ने नौकरी करते हुए, तो किसी ने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ तैयारी जारी रखकर सफलता का परचम लहराया है।

बड़ी कंपनी का जॉब ऑफर छोड़ा, RAS में मिली सफलता

अर्पित पोरवाल पुत्र दिनेश पोरवाल ने बड़ी कंपनी से जॉब का बड़ा पैकेज ठुकराकर प्रशासनिक सेवा में जाने का संकल्प लेकर पढ़ाई की और प्रथम प्रयास में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त की। उन्होंने 588वीं रैंक हासिल की है। अर्पित ने ऑनलाइन पैकेज और कोचिंग ऑफर्स को ठुकराकर आत्मविश्वास, निरंतर अध्ययन और अनुशासित दिनचर्या के बल पर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य बड़ा है, तो साधन नहीं, संकल्प मायने रखता है।

अर्पित का एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार है। पिता दिनेश पोरवाल हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। पिता के संघर्ष और अनुशासन से प्रेरित होकर अर्पित ने प्रशासनिक सेवा में जाने का निश्चय किया। वे कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र काला के छोटे भाई हैं। अर्पित ने प्रारंभिक शिक्षा शहर के निजी विद्यालय से प्राप्त की। जयपुर से बीटेक करने के बाद बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिलने के बावजूद उन्होंने उसे ठुकराकर आरएएस की तैयारी का निर्णय लिया। पिता दिनेश पोरवाल ने कहा कि बेटे ने साबित कर दिया कि साधारण परिवार का बेटा मेहनत से हर लक्ष्य हासिल कर सकता है।

अंकिता चौधरी को तीसरे प्रयास में मिली सफलता

विवेकानंद नगर निवासी अंकिता चौधरी ने अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत से राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2023 में सफलता हासिल की है। उनका चयन तीसरे प्रयास में हुआ है। अंकिता ने बताया कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पहले प्रयास में वे इंटरव्यू तक पहुंचीं, जबकि दूसरे प्रयास में मुख्य परीक्षा (मेन) में रह गईं। लेकिन लगातार मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर तीसरे प्रयास में उन्होंने सफलता प्राप्त की।

अंकिता वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय में बॉटनी विषय की गेस्ट फैकल्टी के रूप में पिछले तीन वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना बचपन से था। शादी के बाद भी उनके बारां में ससुराल पक्ष ने पूरा सहयोग दिया, जिससे वे अपनी तैयारी और पढ़ाई जारी रख सकीं। अंकिता का एक बेटा है, और उन्होंने जयपुर से ऑनलाइन कोचिंग लेकर परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने कहा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार मेहनत करते रहना ही सफलता की कुंजी है।

ये भी पढ़ें

RAS Result 2023: झुंझुनूं के रंजन कुमार टॉप-5 में, मनीषा डूडी ने भी मारी बाजी, जानिए सफलता की कहानी
झुंझुनू
ras result 2023

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 02:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Success Story: बड़ी कंपनी का ऑनलाइन जॉब ऑफर छोड़कर कोटा के अर्पित पोरवाल बन गए RAS अधिकारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर हादसे के बाद भी लापरवाही जारी, ड्राइवर-कंडक्टर बिना जांच के ले जा रहे पेट्रोल जैसी बोतलें और पटाखों के बॉक्स

कोटा

Kota: आधी रात को स्कूल पहुंचे ऊर्जा मंत्री तो मच गया हड़कंप, सरिए से खुदवाई छत तो चौंके, घटिया निर्माण की खुली पोल

कोटा

Kota Suicide: ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में हुई 5 लाख की ठगी तो महिला ने उठाया खौफनाक कदम, कमरे में पहुंचा शिक्षक पति तो इस हाल में मिली पत्नी

कोटा

ACB Action : पटवार भवन में ली 45 हजार घूस बाथरूम में छुपाई, पटवारी गिरफ्तार

कोटा

Bribe Case: राजस्थान में ACB का बड़ा एक्शन, मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.