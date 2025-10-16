Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

RAS Result 2023: झुंझुनूं के रंजन कुमार टॉप-5 में, मनीषा डूडी ने भी मारी बाजी, जानिए सफलता की कहानी

RAS Result 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस 2023 भर्ती परीक्षा में झुंझुनूं जिले ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है।

3 min read

झुंझुनू

image

Santosh Trivedi

Oct 16, 2025

ras result 2023

रंजन कुमार शर्मा और मनीषा डूडी. Photo- Patrika

RAS Result 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस 2023 भर्ती परीक्षा में झुंझुनूं जिले के रंजन कुमार शर्मा की चौथी रैंक आई है। बुधवार रात आयोग ने अंतिम परिणाम जारी किया। इसके बाद रंजन के घर में दिवाली की खुशियां कई गुणा बढ़ गई। आरएएस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले नरसिंहपुरा निवासी रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि यह उनका दूसरा प्रयास था।

पहले प्रयास में उन्हें 450वीं रैंक मिली थी और कॉपरेटिव विभाग में इंस्पेक्टर पद का ऑफर भी आया, लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया। रंजन कहते हैं, “मेरा सपना सिर्फ आरएएस बनना था। इसलिए फिर से पूरी ताकत तैयारी में झोंक दी।”

इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता-पिता और शुभचिंतकों को दिया है। रंजन के पिता सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं और मां गृहिणी है। रंजन ने कहा कि वे रोज 8 घंटे पढ़ाई करते थे। उनका कहना है कि सफलता के लिए एकाग्रता सबसे जरूरी है।

मनीषा डूडी ने हासिल की 100वीं रैंक

समसपुर हाल रोड नंबर तीन झुंझुनूं की बेटी व बामनवास गांव की विवाहिता मनीषा डूडी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम में सामान्य वर्ग में 100वीं रैंक हासिल की है। पशुपालन विभाग से रिटायर्ड संयुक्त निदेशक डॉ. शीशराम डूडी व प्रधानाचार्य सुलोचना देवी की बेटी पुत्री मनीषा ने प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनूं से ही प्राप्त की।

10वीं व 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद आईआईटी रोपड़ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनके पति विकास डांगी भी आइआइटी से स्नातक हैं और वर्तमान में रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार में सेक्शन ऑफिसर के पद पर नई दिल्ली में कार्यरत हैं।

बड़ी बहन मोनिका डूडी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जबकि छोटे भाई डॉ. आशीष डूडी भी चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हैं। पिछले वर्ष मनीषा के मामा की पुत्री प्राचीता ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया प्रथम रैंक प्राप्त कर परिवार का नाम देशभर में रोशन किया था। मनीषा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, पति, सास-ससुर प्रधानाचार्य मानसिंह डांगी को दिया है।

सौरभ जांगिड़ की 159वीं रैंक

वहीं झुंझुनूं के धत्तरवाला गांव के सौरभ जांगिड़ की 159वीं रैंक आई है। वर्तमान में वे समाज कल्याण विभाग में लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे कंप्यूटर शिक्षक रह चुके हैं। सौरभ के पिता गोपीचंद जांगिड़ चिड़ावा की एक निजी शिक्षण संस्था में प्रबंध निदेशक हैं, जबकि मां मंजू देवी गृहिणी हैं। सौरभ बताते हैं कि नौकरी के साथ पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

रघुनाथपुरा के प्रवीण मंडीवाल का आरएएस में चयन

गुढ़ागौड़जी इलाके के रघुनाथपुरा गांव के प्रवीण मंडीवाल ने आरएएस के परिणाम में 434वीं रैंक प्राप्त की है। प्रवीण ने अपनी सफलता का श्रेय पिता पूर्व सैनिक गिरधारीलाल और माता राधा देवी को दिया है।

प्रवीण की सफलता के बाद गांव में मिठाई बांटी गई। प्रवीण रघुनाथपुरा गांव का पहला आरएएस है। आरएएस की भर्ती परीक्षा में झुंझुनूं का दबदबा हमेशा कायम रहता आया है। इससे पहले चिड़ावा के निकट घरडाना खुर्द की मुक्ता राव राजस्थान में पहली रैंक प्राप्त कर चुकी हैं।

Updated on:

16 Oct 2025 01:43 pm

Published on:

16 Oct 2025 01:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / RAS Result 2023: झुंझुनूं के रंजन कुमार टॉप-5 में, मनीषा डूडी ने भी मारी बाजी, जानिए सफलता की कहानी

