RAS Result 2023: झुंझुनूं के रंजन कुमार टॉप-5 में, मनीषा डूडी ने भी मारी बाजी, जानिए सफलता की कहानी

वहीं झुंझुनूं के धत्तरवाला गांव के सौरभ जांगिड़ की 159वीं रैंक आई है। वर्तमान में वे समाज कल्याण विभाग में लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे कंप्यूटर शिक्षक रह चुके हैं। सौरभ के पिता गोपीचंद जांगिड़ चिड़ावा की एक निजी शिक्षण संस्था में प्रबंध निदेशक हैं, जबकि मां मंजू देवी गृहिणी हैं। सौरभ बताते हैं कि नौकरी के साथ पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।