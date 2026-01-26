6.91 करोड़ रुपए से राजस्थान में यहां होगा सड़क और नाली निर्माण, विधायक ने किया शिलान्यास

चौपाल में जीआरजी समेत योजनाओं की जानकारी देती विधायक (फोटो: पत्रिका)
Kota News: लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने रविवार को 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड 43 में आयोजित चौपाल में जी-राम-जी योजना की जानकारी दी।
विधायक ने गुरु गोविन्द विहार, पूनम कॉलोनी में 6 करोड़ 91 हजार रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में अमृत कलश कॉलोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 2 लाख 95 हजार गुरु गोविन्द विहार कॉलोनी में नाली निर्माण कार्य 1 करोड़ 6 लाख 17 हजार रुपए, गुरु गोविन्द विहार कॉलोनी के पार्क में विकास कार्य 1 करोड़ 7 लाख 23 हजार रुपए और वैभव स्टेट एवं दुर्गा नगर विस्तार कॉलोनी में नाली निर्माण 2 करोड़ 84 लाख 56 हजार के काम किए जाएंगे। इस अवसर पर सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
विधायक ने छावनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों के साथ सुना। इसके बाद ग्राम पंचायत अरण्डखेड़ा में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर में सहभागिता की। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई तथा मौके पर ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत गन्दीफली के गलाना, ग्राम अरलिया के अरण्डखेड़ा में जी-आर-जी योजना की जानकारी के लिए चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में ग्रामीणों को रोजगार, स्वरोजगार, आजीविका, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग