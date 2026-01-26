6.91 करोड़ रुपए से राजस्थान में यहां होगा सड़क और नाली निर्माण, विधायक ने किया शिलान्यास

विधायक ने गुरु गोविन्द विहार, पूनम कॉलोनी में 6 करोड़ 91 हजार रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में अमृत कलश कॉलोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 2 लाख 95 हजार गुरु गोविन्द विहार कॉलोनी में नाली निर्माण कार्य 1 करोड़ 6 लाख 17 हजार रुपए, गुरु गोविन्द विहार कॉलोनी के पार्क में विकास कार्य 1 करोड़ 7 लाख 23 हजार रुपए और वैभव स्टेट एवं दुर्गा नगर विस्तार कॉलोनी में नाली निर्माण 2 करोड़ 84 लाख 56 हजार के काम किए जाएंगे। इस अवसर पर सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।