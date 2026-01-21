Baran: स्कूल परिसर में भरभराकर गिरी दीवार तो मच गया हड़कंप, जान बचाकर भागे स्टूडेंट, शिक्षकों ने कर दी छुट्टी

विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने कहा कि निर्माण एवं विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विशेषकर स्कूलों से जुड़े कार्यों में। उन्होंने सेवनखेड़ी स्कूल की दीवार गिरने की घटना पर संवेदक की कार्यप्रणाली पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या लीपा-पोती सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन और स्कूली बच्चों के जीवन व सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।