Baran: स्कूल परिसर में भरभराकर गिरी दीवार तो मच गया हड़कंप, जान बचाकर भागे स्टूडेंट, शिक्षकों ने कर दी छुट्टी

Baran School Wall Collapse: बारां के बापचा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवनखेड़ी में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल परिसर में निर्माणाधीन दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि इस गंभीर घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि दीवार गिरने के समय उसके समीप स्थित कक्षा-कक्ष में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। यह घटना स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
घटना की जानकारी मिलते ही विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने नाराजगी जताते हुए मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार स्कूल के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन दीवार अचानक ढह गई। जिस समय दीवार गिरी, उसी के पास बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। दीवार गिरते ही स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद स्टूडेंट बाहर भाग गए। सौभाग्य से विद्यार्थी और निर्माण कार्य में लगे श्रमिक बाल-बाल बच गए, अन्यथा झालावाड़ के पिपलोदी जैसी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। घटना के बाद शिक्षकों ने तत्काल एहतियातन बच्चों की छुट्टी कर दी।
घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार यादवेंद्र मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। वहीं, बारां से समसा की एईएन व जेईएन की टीम भी मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम रामसिंह गुर्जर ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने कहा कि निर्माण एवं विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विशेषकर स्कूलों से जुड़े कार्यों में। उन्होंने सेवनखेड़ी स्कूल की दीवार गिरने की घटना पर संवेदक की कार्यप्रणाली पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या लीपा-पोती सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन और स्कूली बच्चों के जीवन व सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
