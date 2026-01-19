कोटा में फिर मिला बछड़े का कटा सिर, थाने के बाहर धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता, 10 दिनों में गोवंश से क्रूरता की तीसरी घटना

बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन (फाइल फोटो- पत्रिका)
Bajrang Dal Protest On Animal Cruelty: कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके में गोवंश से क्रूरता का एक और मामला सामने आया है। रविवार रात इलाके में गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुन्हाड़ी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। यह धरना रविवार रात से लगातार जारी है।
बजरंग दल नगर महानगर सह संयोजक नरेश मीणा ने बताया कि रविवार रात करीब 8 बजे कुन्हाड़ी क्षेत्र में बछड़े का कटा सिर मिला। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस के 112 नंबर पर दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज कार्यकर्ता करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर बछड़े के अवशेष थाने लेकर पहुंचे। उन्होंने मांग की कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए।
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई। धरने के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय संगठन से जुड़े कुछ लोगों की बाइक जब्त कर ली और पांच कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। रात करीब तीन बजे पुलिस ने जबरन कार्यकर्ताओं को धरना स्थल से हटा दिया।
इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता फिर से कुन्हाड़ी थाने के बाहर एकत्र हो गए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 12 घंटे से अधिक समय से उनका धरना जारी है।
बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि कोटा शहर में पिछले 10 दिनों के भीतर गोवंश से क्रूरता की यह तीसरी घटना है। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक बजरंग दल का आंदोलन जारी रहेगा।
