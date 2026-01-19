19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा में फिर मिला बछड़े का कटा सिर, थाने के बाहर धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता, 10 दिनों में गोवंश से क्रूरता की तीसरी घटना

Kota News: कुन्हाड़ी इलाके में बछड़े का कटा सिर मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। घटना को लेकर थाने के बाहर धरना जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 19, 2026

Kota News

बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन (फाइल फोटो- पत्रिका)

Bajrang Dal Protest On Animal Cruelty: कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके में गोवंश से क्रूरता का एक और मामला सामने आया है। रविवार रात इलाके में गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुन्हाड़ी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। यह धरना रविवार रात से लगातार जारी है।

सूचना देने पर नहीं हुई तत्काल कार्रवाई

बजरंग दल नगर महानगर सह संयोजक नरेश मीणा ने बताया कि रविवार रात करीब 8 बजे कुन्हाड़ी क्षेत्र में बछड़े का कटा सिर मिला। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस के 112 नंबर पर दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज कार्यकर्ता करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर बछड़े के अवशेष थाने लेकर पहुंचे। उन्होंने मांग की कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए।

धरने के दौरान बढ़ा विवाद

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई। धरने के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय संगठन से जुड़े कुछ लोगों की बाइक जब्त कर ली और पांच कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। रात करीब तीन बजे पुलिस ने जबरन कार्यकर्ताओं को धरना स्थल से हटा दिया।

सोमवार सुबह फिर जुटे कार्यकर्ता

इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता फिर से कुन्हाड़ी थाने के बाहर एकत्र हो गए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 12 घंटे से अधिक समय से उनका धरना जारी है।

10 दिनों में तीसरी घटना

बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि कोटा शहर में पिछले 10 दिनों के भीतर गोवंश से क्रूरता की यह तीसरी घटना है। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक बजरंग दल का आंदोलन जारी रहेगा।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Kota: चवन्नी के इनामी हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के 2 मंजिला आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, जानें 25 पैसे का इनाम क्यों रखा?
कोटा
Kota News Bulldozer razes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में फिर मिला बछड़े का कटा सिर, थाने के बाहर धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता, 10 दिनों में गोवंश से क्रूरता की तीसरी घटना

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 बीघा का कथा पांडाल , भोजन-पार्किंग की रहेगी निःशुल्क व्यवस्था, जानें कब पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री और क्या-क्या रहेगा खास?

Bageshwar dham katha
कोटा

Rajasthan: हिजाब पहनकर आई महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने से रोका, निराश होकर पिता के साथ लौट गई

Rajasthan Level-2 Teacher Exam
कोटा

Kota: चवन्नी के इनामी हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के 2 मंजिला आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, जानें 25 पैसे का इनाम क्यों रखा?

Kota News Bulldozer razes
कोटा

Action : सशस्त्र पुलिस जवानों ने रास्ते किए बंद, चला दिया बुलडोजर

कोटा

Rajasthan Bulldozer Action: राजस्थान के कोटा में हिस्ट्रीशीटर के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, कई थानों की पु​लिस रही मौजूद

History-Sheeter-Adil-Mirza-House-Bulldozer-Action-2
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.