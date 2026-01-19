कोटा में फिर मिला बछड़े का कटा सिर, थाने के बाहर धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता, 10 दिनों में गोवंश से क्रूरता की तीसरी घटना

बजरंग दल नगर महानगर सह संयोजक नरेश मीणा ने बताया कि रविवार रात करीब 8 बजे कुन्हाड़ी क्षेत्र में बछड़े का कटा सिर मिला। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस के 112 नंबर पर दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज कार्यकर्ता करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर बछड़े के अवशेष थाने लेकर पहुंचे। उन्होंने मांग की कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए।