Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों में तेजी, मूंग में गिरावट

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन में ₹25 प्रति क्विंटल तथा सरसों में ₹100 प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि मूंग ₹400 प्रति क्विंटल मंदा रहा। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव ₹5,000 से ₹18,500 प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला।