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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों में तेजी, मूंग में गिरावट

मंडी में लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव ₹5,000 से ₹18,500 प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 26, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन में ₹25 प्रति क्विंटल तथा सरसों में ₹100 प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि मूंग ₹400 प्रति क्विंटल मंदा रहा। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव ₹5,000 से ₹18,500 प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
गेहूं नया मिल2,550–2,600
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,600–2,650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,650–2,725
धान सुगंधा2,800–3,601
धान (1509)3,400–4,405
धान (1847)3,200–4,201
धान (1718-1885)3,800–4,600
धान (पूसा-1)3,000–4,300
धान (1401-1886)3,600–4,330
धान दागी1,500–3,300
सोयाबीन6,000–7,000
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6,900–7,201
सरसों7,200–8,211
अलसी8,000–8,850
ज्वार शंकर1,700–2,300
ज्वार सफेद2,800–6,000
बाजरा1,800–2,250
मक्का लाल1,700–1,900
मक्का सफेद1,600–2,200
जौ2,100–2,350
तिल्ली7,000–10,500
मैथी नई5,800–6,600
धनिया बादामी13,000–14,200
धनिया ईगल14,200–14,400
धनिया रंगदार15,000–17,000
मूंग5,500–7,000
उड़द4,500–7,400
चना देसी5,400–6,000
चना मौसमी नया5,100–5,750
चना पेप्सी5,100–5,851
चना डंकी (पुराना)4,000–4,600
चना काबुली5,500–7,000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/तेलभाव (₹)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,660
चंबल2,590
सदाबहार2,490
लोकल रिफाइंड2,350
दीप ज्योति2,510
सरसों स्वास्तिक2,915
अलसी तेल2,675

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3,310
कोटा स्वास्तिक2,920
सोना सिक्का3,150
कटारिया गोल्ड2,950

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2,150
अशोका2,150

चीनी के भाव ₹4,850 से ₹4,900 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

चावल एवं दालों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
बासमती चावल9,500–10,500
मूंग दाल8,500–9,000
मोगर9,500–10,000
चना दाल7,400–7,600
तुअर दाल9,700–13,000

कोटा सर्राफा : चांदी स्थिर, सोने में मामूली गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने में मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी ₹2,22,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। जेवराती सोना ₹200 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ ₹1,41,500 प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना ₹1,42,250 प्रति 10 ग्राम पर रहा।

गोल्ड कैरेट के भाव

कैरेटभाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट (99.5)1,41,800
22 कैरेट1,31,296
20 कैरेट1,23,304
18 कैरेट1,13,440
14 कैरेट99,859

स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन।

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Updated on:

26 Jul 2026 12:08 am

Published on:

26 Jul 2026 12:08 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों में तेजी, मूंग में गिरावट

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