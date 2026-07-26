Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों में तेजी, मूंग में गिरावट

Kota Mandi
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन में ₹25 प्रति क्विंटल तथा सरसों में ₹100 प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि मूंग ₹400 प्रति क्विंटल मंदा रहा। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव ₹5,000 से ₹18,500 प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
|जिंस
|भाव (₹)
|गेहूं नया मिल
|2,550–2,600
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,600–2,650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,650–2,725
|धान सुगंधा
|2,800–3,601
|धान (1509)
|3,400–4,405
|धान (1847)
|3,200–4,201
|धान (1718-1885)
|3,800–4,600
|धान (पूसा-1)
|3,000–4,300
|धान (1401-1886)
|3,600–4,330
|धान दागी
|1,500–3,300
|सोयाबीन
|6,000–7,000
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6,900–7,201
|सरसों
|7,200–8,211
|अलसी
|8,000–8,850
|ज्वार शंकर
|1,700–2,300
|ज्वार सफेद
|2,800–6,000
|बाजरा
|1,800–2,250
|मक्का लाल
|1,700–1,900
|मक्का सफेद
|1,600–2,200
|जौ
|2,100–2,350
|तिल्ली
|7,000–10,500
|मैथी नई
|5,800–6,600
|धनिया बादामी
|13,000–14,200
|धनिया ईगल
|14,200–14,400
|धनिया रंगदार
|15,000–17,000
|मूंग
|5,500–7,000
|उड़द
|4,500–7,400
|चना देसी
|5,400–6,000
|चना मौसमी नया
|5,100–5,750
|चना पेप्सी
|5,100–5,851
|चना डंकी (पुराना)
|4,000–4,600
|चना काबुली
|5,500–7,000
|ब्रांड/तेल
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,660
|चंबल
|2,590
|सदाबहार
|2,490
|लोकल रिफाइंड
|2,350
|दीप ज्योति
|2,510
|सरसों स्वास्तिक
|2,915
|अलसी तेल
|2,675
|ब्रांड
|भाव (₹)
|ट्रक
|3,310
|कोटा स्वास्तिक
|2,920
|सोना सिक्का
|3,150
|कटारिया गोल्ड
|2,950
|ब्रांड
|भाव (₹)
|स्कूटर
|2,150
|अशोका
|2,150
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
|जिंस
|भाव (₹)
|बासमती चावल
|9,500–10,500
|मूंग दाल
|8,500–9,000
|मोगर
|9,500–10,000
|चना दाल
|7,400–7,600
|तुअर दाल
|9,700–13,000
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने में मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी ₹2,22,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। जेवराती सोना ₹200 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ ₹1,41,500 प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना ₹1,42,250 प्रति 10 ग्राम पर रहा।
|कैरेट
|भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट (99.5)
|1,41,800
|22 कैरेट
|1,31,296
|20 कैरेट
|1,23,304
|18 कैरेट
|1,13,440
|14 कैरेट
|99,859
स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन।
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