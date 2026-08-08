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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन में गिरावट, खाद्य तेल स्थिर

लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही, जिसके भाव 5,000 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Aug 08, 2026

Kota-Mandi

भामाशाहमंडी धान से अटी हुई है और इनसेट में निर्यात के लिए एक कारखाने में पड़ा बासमती चावल (फोटो: पत्रिका)

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। सोयाबीन के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही, जिसके भाव 5,000 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया मिल2500 – 2620
गेहूं एवरेज टुकड़ी2600 – 2650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2650 – 2775
धान सुगंधा2800 – 3601
धान (1509) नया3400 – 3750
धान (1847)3200 – 4201
धान (1718-1885)3800 – 4600
धान दागी1500 – 3300
सोयाबीन5500 – 6600
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6600 – 6755
सरसों7200 – 8151
अलसी8000 – 8850
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 6000
बाजरा1800 – 2250
मक्का लाल2000 – 2300
मक्का सफेद2000 – 2300
जौ2300 – 2650
तिल्ली7000 – 10500
मैथी नई5800 – 6600
धनिया बादामी13000 – 13800
धनिया ईगल13800 – 14000
धनिया रंगदार14500 – 16000
मूंग5500 – 7100
उड़द4500 – 7200
चना देसी5500 – 6000
चना मौसमी नया5300 – 5850
चना पेप्सी5300 – 6001
चना डंकी (पुराना)4000 – 4600
चना काबुली5500 – 7000
लहसुन5000 – 19000

खाद्य तेल, घी, चीनी एवं दाल-चावल के भाव

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (₹/टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2620
चंबल2570
सदाबहार2460
लोकल रिफाइंड2330
दीप ज्योति2480
सरसों स्वास्तिक2920
अलसी2640

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2875
सोना सिक्का3080
कटारिया गोल्ड2895

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
स्कूटर2165
अशोका2165

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

अन्य

वस्तुभाव
चीनी (₹/क्विंटल)5130 – 5150
बासमती चावल (₹/क्विंटल)9500 – 10500
मूंग दाल (₹/क्विंटल)8500 – 9000
मोगर (₹/क्विंटल)9500 – 10000
चना दाल (₹/क्विंटल)7400 – 7600
तुअर दाल (₹/क्विंटल)9700 – 13000

कोटा सर्राफा : चांदी 5,500 और सोना 1,100 रुपए तेज

कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में तेजी दर्ज की गई। चांदी 5,500 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 2,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 1,100 रुपए की बढ़त के साथ 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,47,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
शुद्ध सोना1,47,350
24 कैरेट (99.5)1,46,600
22 कैरेट1,35,741
20 कैरेट1,27,478
18 कैरेट1,17,280
14 कैरेट1,03,239

(स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)

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Updated on:

08 Aug 2026 12:41 am

Published on:

08 Aug 2026 12:39 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन में गिरावट, खाद्य तेल स्थिर

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