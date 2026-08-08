Kota Mandi Bhav : सोयाबीन में गिरावट, खाद्य तेल स्थिर

गेहूं नया मिल 2500 – 2620

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2600 – 2650

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2650 – 2775

धान सुगंधा 2800 – 3601

धान (1509) नया 3400 – 3750

धान (1847) 3200 – 4201

धान (1718-1885) 3800 – 4600

धान दागी 1500 – 3300

सोयाबीन 5500 – 6600

सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी) 6600 – 6755

सरसों 7200 – 8151

अलसी 8000 – 8850

ज्वार शंकर 1700 – 2300

ज्वार सफेद 2800 – 6000

बाजरा 1800 – 2250

मक्का लाल 2000 – 2300

मक्का सफेद 2000 – 2300

जौ 2300 – 2650

तिल्ली 7000 – 10500

मैथी नई 5800 – 6600

धनिया बादामी 13000 – 13800

धनिया ईगल 13800 – 14000

धनिया रंगदार 14500 – 16000

मूंग 5500 – 7100

उड़द 4500 – 7200

चना देसी 5500 – 6000

चना मौसमी नया 5300 – 5850

चना पेप्सी 5300 – 6001

चना डंकी (पुराना) 4000 – 4600

चना काबुली 5500 – 7000