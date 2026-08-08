Kota Mandi Bhav : सोयाबीन में गिरावट, खाद्य तेल स्थिर

भामाशाहमंडी धान से अटी हुई है और इनसेट में निर्यात के लिए एक कारखाने में पड़ा बासमती चावल (फोटो: पत्रिका)
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। सोयाबीन के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही, जिसके भाव 5,000 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|कृषि जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया मिल
|2500 – 2620
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2600 – 2650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2650 – 2775
|धान सुगंधा
|2800 – 3601
|धान (1509) नया
|3400 – 3750
|धान (1847)
|3200 – 4201
|धान (1718-1885)
|3800 – 4600
|धान दागी
|1500 – 3300
|सोयाबीन
|5500 – 6600
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6600 – 6755
|सरसों
|7200 – 8151
|अलसी
|8000 – 8850
|ज्वार शंकर
|1700 – 2300
|ज्वार सफेद
|2800 – 6000
|बाजरा
|1800 – 2250
|मक्का लाल
|2000 – 2300
|मक्का सफेद
|2000 – 2300
|जौ
|2300 – 2650
|तिल्ली
|7000 – 10500
|मैथी नई
|5800 – 6600
|धनिया बादामी
|13000 – 13800
|धनिया ईगल
|13800 – 14000
|धनिया रंगदार
|14500 – 16000
|मूंग
|5500 – 7100
|उड़द
|4500 – 7200
|चना देसी
|5500 – 6000
|चना मौसमी नया
|5300 – 5850
|चना पेप्सी
|5300 – 6001
|चना डंकी (पुराना)
|4000 – 4600
|चना काबुली
|5500 – 7000
|लहसुन
|5000 – 19000
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (₹/टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2620
|चंबल
|2570
|सदाबहार
|2460
|लोकल रिफाइंड
|2330
|दीप ज्योति
|2480
|सरसों स्वास्तिक
|2920
|अलसी
|2640
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|ट्रक
|3270
|कोटा स्वास्तिक
|2875
|सोना सिक्का
|3080
|कटारिया गोल्ड
|2895
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|स्कूटर
|2165
|अशोका
|2165
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|वस्तु
|भाव
|चीनी (₹/क्विंटल)
|5130 – 5150
|बासमती चावल (₹/क्विंटल)
|9500 – 10500
|मूंग दाल (₹/क्विंटल)
|8500 – 9000
|मोगर (₹/क्विंटल)
|9500 – 10000
|चना दाल (₹/क्विंटल)
|7400 – 7600
|तुअर दाल (₹/क्विंटल)
|9700 – 13000
कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में तेजी दर्ज की गई। चांदी 5,500 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 2,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 1,100 रुपए की बढ़त के साथ 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,47,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव (₹)
|शुद्ध सोना
|1,47,350
|24 कैरेट (99.5)
|1,46,600
|22 कैरेट
|1,35,741
|20 कैरेट
|1,27,478
|18 कैरेट
|1,17,280
|14 कैरेट
|1,03,239
(स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)
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