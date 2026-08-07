Kota News: पूर्व पार्षद सुनील जैन का निधन, ‘कोटा के किशोर कुमार’ के नाम से जानते थे लोग

हर वर्ष सुनील जैन किशोर कुमार की याद में विशेष कार्यक्रम आयोजित करते थे। मंगलवार को ही उन्होंने किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने खुद भी प्रस्तुतियां दी थीं। कार्यक्रम के कुछ ही दिनों बाद उनके निधन से संगीत प्रेमियों को गहरा सदमा लगा है। उनके निधन पर जैन समाज सहित शहर के कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने शोक व्यक्त किया है। लोगों ने कहा कि सुनील जैन ने कोटा में संगीत और कला को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।