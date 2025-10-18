KOTA: 150 करोड़ रुपए का हुआ व्यापार, 12 लाख लोगों ने देखा दशहरा मेला, बी प्राक, जया किशोरी समेत कई स्टार्स ने किए थे शो

फोटो: पत्रिका
कोटा का दशहरा मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस दौरान मेले में हर दिन भीड़ नजर आई। अनुमान के अनुसार मेले को 12 लाख से अधिक लोगों ने देखा। इसके अलावा 34 देशों में भी लोगों ने ऑनलाइन मेले के कार्यक्रम देखे। मेले में करीब 150 करोड़ का व्यापार हुआ। दशहरा मेले में रावण दहन, अखिल भारतीय कवि समेलन, लाफ्टर शो, भोजपुरी कार्यक्रम, सिने संध्या, पंजाबी कार्यक्रम और समापन समारोह में 70 हजार से 1 लाख लोगों तक की भीड़ रही। इसके अलावा मेले में शनिवार, रविवार को भी खूब भीड़ रही। मेले में झूला बाजार और खानपान बाजार में सबसे अधिक भीड़ रही।
दशहरा मेले में खान-पान बाजार भी खूब चला। मेले में सोफ्टी से लेकर नसीराबाद के कचौड़े, गौभी के पकौड़े, गुलाबजामुन और काले जाम भी खूब बिके। बड़े प्रतिष्ठानों की ओर से बनाए गए रेस्टोरेंट में भी फास्ट फूड समेत साउथ इंडियन फूड, चायनीज में मोमोज और चाउमीन को खूब पसंद किया गया। मेले में इस बार चूल्हे की रोटी, मिस्सी रोटी के साथ देशी खाने को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इस दौरान व्यंजनों के साथ दाल-रोटी की जोरदार बिक्री हुई।
झूला बाजार में डोलर और नाव का क्रेज बरकरार रहा। इसके अलावा हैमर, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, मिक्की माउस, जंपिंग बाउंस झूलों में भी खासी भीड़ रही। लोगों ने सर्कस और मौत का कुएं में करतबों का जमकर आनंद लिया।
दशहरे मेले में खिलौने के अलावा सूरत का लहंगा, हर्बल उत्पाद, घर की सजावट के सामान, आर्टिफिशियल ज्वैलरी और अन्य उत्पादों की भी जोरदार बिक्री हुई। फेज टू में पशुओं की सजावट का खूब सामान बिका।
मेले में बच्चों ने घुड़सवारी की। ऊंट की सवारी का लोगों ने परिवार के साथ मजा लिया। इस दौरान ऊंट व घोड़ों को सजाकर लाया गया था।
यूट्यूब चैनल पर भी देखा : इस साल मेले में 12 लाख से अधिक लोगों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेले का आनंद लिया। कोर्डिनेटर जितेन्द्र बग्गा ने बताया कि 34 देशों तथा देश के 800 महानगर, शहरों और कस्बों के लोगों ने मेले को देखा।
