KOTA: 150 करोड़ रुपए का हुआ व्यापार, 12 लाख लोगों ने देखा दशहरा मेला, बी प्राक, जया किशोरी समेत कई स्टार्स ने किए थे शो

कोटा का दशहरा मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस दौरान मेले में हर दिन भीड़ नजर आई। अनुमान के अनुसार मेले को 12 लाख से अधिक लोगों ने देखा। इसके अलावा 34 देशों में भी लोगों ने ऑनलाइन मेले के कार्यक्रम देखे। मेले में करीब 150 करोड़ का व्यापार हुआ। दशहरा मेले में रावण दहन, अखिल भारतीय कवि समेलन, लाफ्टर शो, भोजपुरी कार्यक्रम, सिने संध्या, पंजाबी कार्यक्रम और समापन समारोह में 70 हजार से 1 लाख लोगों तक की भीड़ रही। इसके अलावा मेले में शनिवार, रविवार को भी खूब भीड़ रही। मेले में झूला बाजार और खानपान बाजार में सबसे अधिक भीड़ रही।