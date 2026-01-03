Shri Ram Katha : कोटा में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री करेंगे श्रीराम कथा, तैयारियां हुई तेज, प्रशासन अलर्ट

बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री। फाइल फोटो पत्रिका
Shri Ram Katha : खुशखबर। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी आएंगे। रामगंजमंडी में 23 से 25 जनवरी तक श्रीराम कथा होगी। श्रीराम कथा के लिए तैयारियां तेज हो गईं हैं। राम कथा गौमाता महोत्सव के लिए 100 बीघा में कथा पंडाल और 400 बीघा में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। श्रीराम कथा कार्यक्रम के दौरान कथा स्थल जाने वाले सभी मार्ग खुले रहेंगे। अतिक्रमण को समझाइश से हटाया जाएगा।
मंत्री मदन दिलावर ने राम कथा गौमाता महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय रखें। किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। पार्किंग, आवागमन, श्रद्धालुओं के भोजन, बिजली पानी की व्यवस्थाओं से संबंधित सभी विभाग अलर्ट हो जाएं। 15 जनवरी को मैं खुद कथा स्थल पर आकर एक-एक व्यवस्था का जायजा लूंगा। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वस्तुएं खोने और चोरी की शिकायतों से निपटने के लिए पुलिस को विशेष व्यवस्था करनी होगी। पुलिस को खोया पाया विभाग भी सक्रिय करना होगा। इसके लिए स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की मदद ली जा सकती है।
इस मौके पर डीएसपी घनश्याम मीणा ने कहा कथा स्थल पर 22 से लेकर 25 जनवरी तक पुलिस थाना सक्रिय किया जाएगा। सुरक्षा के लिए 500 जवान अतिरिक्त तैनात किए जाएंगे।
मंत्री मदन दिलावर ने निर्देश के बाद सीएमएचओ नरेंद्र नागर ने बताया कि कथा स्थल पर दोनों पारियों में 10-10 डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। आयुर्वेद विभाग के डॉक्टरों की टीम भी कथा स्थल पर तैनात रहेगी।
बैठक में अधिकारियों ने बताया की कथा स्थल के समीप दो कुएं चिन्हित किए गए हैं। उनके पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों कुएं में पर्याप्त पानी है। मोटर लगाकर 24 घंटे सप्लाई की जा सकती है।
रामगंजमंडी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी तरुण लहरी ने बताया कि 18 जनवरी तक 200+ पोर्टेबल शौचालय कथा स्थल पर पहुंच जाएंगे। अगर और जरूरत हुई तो कोटा संभाग की सभी निकायों से करीब 500 पोर्टेबल शौचालय मांगे जाएंगे।
कथा स्थल पर 630 केवी के 2 ट्रांसफार्मर लगेंगे। साथ ही 630 केवी क्षमता का एक ट्रांसफार्मर रिजर्व रखा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग