3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Shri Ram Katha : कोटा में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री करेंगे श्रीराम कथा, तैयारियां हुई तेज, प्रशासन अलर्ट

Shri Ram Katha : बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी में 23 जनवरी से 25 जनवरी तक श्रीराम कथा करेंगे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 03, 2026

Acharya Dhirendra Shastri will narrate Ram Katha in Kota administration is on high alert

बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री। फाइल फोटो पत्रिका

Shri Ram Katha : खुशखबर। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी आएंगे। रामगंजमंडी में 23 से 25 जनवरी तक श्रीराम कथा होगी। श्रीराम कथा के लिए तैयारियां तेज हो गईं हैं। राम कथा गौमाता महोत्सव के लिए 100 बीघा में कथा पंडाल और 400 बीघा में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। श्रीराम कथा कार्यक्रम के दौरान कथा स्थल जाने वाले सभी मार्ग खुले रहेंगे। अतिक्रमण को समझाइश से हटाया जाएगा।

मंत्री मदन दिलावर ने राम कथा गौमाता महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय रखें। किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। पार्किंग, आवागमन, श्रद्धालुओं के भोजन, बिजली पानी की व्यवस्थाओं से संबंधित सभी विभाग अलर्ट हो जाएं। 15 जनवरी को मैं खुद कथा स्थल पर आकर एक-एक व्यवस्था का जायजा लूंगा। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वस्तुएं खोने और चोरी की शिकायतों से निपटने के लिए पुलिस को विशेष व्यवस्था करनी होगी। पुलिस को खोया पाया विभाग भी सक्रिय करना होगा। इसके लिए स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की मदद ली जा सकती है।

पुलिस थाना होगा सक्रिय

इस मौके पर डीएसपी घनश्याम मीणा ने कहा कथा स्थल पर 22 से लेकर 25 जनवरी तक पुलिस थाना सक्रिय किया जाएगा। सुरक्षा के लिए 500 जवान अतिरिक्त तैनात किए जाएंगे।

कथा स्थल पर तैनात रहेगी डॉक्टरों की टीम

मंत्री मदन दिलावर ने निर्देश के बाद सीएमएचओ नरेंद्र नागर ने बताया कि कथा स्थल पर दोनों पारियों में 10-10 डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। आयुर्वेद विभाग के डॉक्टरों की टीम भी कथा स्थल पर तैनात रहेगी।

पानी की 24 घंटे सप्लाई

बैठक में अधिकारियों ने बताया की कथा स्थल के समीप दो कुएं चिन्हित किए गए हैं। उनके पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों कुएं में पर्याप्त पानी है। मोटर लगाकर 24 घंटे सप्लाई की जा सकती है।

शौचालय की व्यवस्था

रामगंजमंडी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी तरुण लहरी ने बताया कि 18 जनवरी तक 200+ पोर्टेबल शौचालय कथा स्थल पर पहुंच जाएंगे। अगर और जरूरत हुई तो कोटा संभाग की सभी निकायों से करीब 500 पोर्टेबल शौचालय मांगे जाएंगे।

निर्बाध बिजली आपूर्ति

कथा स्थल पर 630 केवी के 2 ट्रांसफार्मर लगेंगे। साथ ही 630 केवी क्षमता का एक ट्रांसफार्मर रिजर्व रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें

New Delimitation : राजस्थान में बाड़मेर-बालोतरा जिले का फिर बदला भूगोल, बायतु-गुड़ामालानी विधानसभा नए जिले में शामिल
बाड़मेर
Rajasthan Barmer-Balotra district geography again changed Baytu and Gudamalani constituencies Included new district causing a stir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Shri Ram Katha : कोटा में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री करेंगे श्रीराम कथा, तैयारियां हुई तेज, प्रशासन अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Gharial Sanctuary : कोटा की जनता को मिला बड़ा तोहफा, 1000 मीटर भूमि हुई घड़ियाल सेंचुरी मुक्त, जानें क्या होंगे फायदे

Kota people big gift 1000 meters land freed from Gharial sanctuary Know about benefits of this decision
कोटा

कोटा में घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी 48 यात्रियों से भरी बस; मच गई चीख-पुकार

Road-accident-in-Kota
कोटा

Rajasthan Weather : अधिकतम तापमान गिरने से बढ़ी सर्दी, अलाव बने सहारा

Kota Weather
कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, उड़द व लहसुन के भाव तेज

कोटा

Good News: नए साल में कोटा को नगर निगम का बड़ा तोहफा, अब एक साथ मिलेगी ये सुविधाएं

Nagar-Nigam
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.