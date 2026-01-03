Shri Ram Katha : कोटा में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री करेंगे श्रीराम कथा, तैयारियां हुई तेज, प्रशासन अलर्ट

मंत्री मदन दिलावर ने राम कथा गौमाता महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय रखें। किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। पार्किंग, आवागमन, श्रद्धालुओं के भोजन, बिजली पानी की व्यवस्थाओं से संबंधित सभी विभाग अलर्ट हो जाएं। 15 जनवरी को मैं खुद कथा स्थल पर आकर एक-एक व्यवस्था का जायजा लूंगा। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वस्तुएं खोने और चोरी की शिकायतों से निपटने के लिए पुलिस को विशेष व्यवस्था करनी होगी। पुलिस को खोया पाया विभाग भी सक्रिय करना होगा। इसके लिए स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की मदद ली जा सकती है।