कोटा में गोल्ड मेडलिस्ट अरुंधति चौधरी का भव्य स्वागत, बोलीं- अब अच्छे कोच की जरूरत, पिता ने भी साझा किया संघर्ष

कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश और राजस्थान का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर अरुंधति चौधरी का कोटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने उनका सम्मान किया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अरुंधति चौधरी ने अच्छे कोच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं और बॉक्सिंग हॉल उपलब्ध करवाया लेकिन अब उसके मेंटेनेंस और अच्छे कोच की जरूरत है। वहीं साथ ही उनके पिता ने भी अपनी बेटी के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे बिना अच्छे कोच के भी अरुंधति ने यह मुकाम हासिल किया।