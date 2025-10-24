Kota: हमलावरों को पकड़ने गए 2 कांस्टेबलों पर हुआ जानलेवा हमला, बाइक से गिराया तो हड्डी हो गई फैक्चर, हालत गंभीर

Kota News: हमले में कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह को कंधे और पेट पर चाकू लगे और हड्डी में भी फैक्चर हो गया। वहीं कांस्टेबल गोविंदराम के दोनों हाथों में चाकू लगे हैं। इसके बाद बदमाश कांस्टेबलों की बाइक भी ले गए और आगे जाकर उसे छोड़ गए। less than 1 minute read