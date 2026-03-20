Kota News: अब कोटा में भी ‘कर्पूर चन्द्र कुलिश स्मृति उद्यान’, विधायक की अनुशंसा पर प्रशासन के आदेश जारी

राजस्थान सरकार की ओर से सर्किल, चौक एवं सार्वजनिक पार्कों के नामकरण के संबंध में गठित समिति की बैठक संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा की अनुशंसा पर बैठक में कोटा के सुभाष नगर स्थित पार्क का नामकरण ‘कर्पूर चन्द्र कुलिश स्मृति उद्यान’ करने का निर्णय किया गया। समिति की सदस्य सचिव और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवाड़ी ने गुरुवार को सुभाष नगर स्थित पार्क का नामकरण ‘कर्पूर चन्द्र कुलिश स्मृति उद्यान’ किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए।