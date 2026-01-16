Success Story: जानें कौन है कोटा के यश कालरा, जिनके स्टार्टअप को ‘शार्क टैंक’ से मिली करोड़ों की फंडिंग

रजनीश बताते हैं कि कई व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं होती, वे यहीं तक सिमट कर रह जाते हैं। ऐसे में एमएसएमई जैसी संस्थाओं से जुड़कर व्यापारियों को निर्यात जानकारी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन जरूरी समझा और कम्पनी शुरू कर दी। कंपनी से जुड़कर 7 लोग एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कई ने एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया है। अधिक लोग उनसे लाभान्वित हों, इसके लिए उन्होंने सोशल प्लेटफार्म को भी माध्यम बनाया है।