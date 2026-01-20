Dog bite : सांगोद में आवारा श्वानों का आतंक, ढाई माह में डेढ़ सौ शिकार

शहर में आवारा श्वानों का आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी एक किशोर इनका शिकार बन गया। यह पहला मामला नहीं है। यहां औसतन एक दिन में दो लोग श्वानों के शिकार बन रहे हैं। जिसकी पुष्टि अस्पताल के आंकड़े कर रहे हैं। बीते ढाई माह में डेढ़ सौ से अधिक लोग डॉग बाइट का शिकार होकर अस्पताल पहुंचे है। सुप्रीम कोर्ट की डॉग बाइट के मामले में बढ़ती तल्खी के बाद स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर नगर पालिका ने लोगों को आवारा श्वानों की समस्या से राहत दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। श्वान इतने हमलावर हो गए हैं कि गलियों व सड़कों से गुजरते लोगों पर एकाएक हमला कर उन्हें काट लेते है। रविवार को गौरव पथ पर आवारा श्वान ने गली से निकतले समय भीमा उर्फ भूर्या पुत्र पप्पू राणा पर हमला कर दिया। भीमा की आवाज सुनकर लोग दौड़ और श्वान को भगाया। श्वान ने भीमा के पैर में दो जगह दांतों से काट लिया। बाद में उसने अस्पताल पहुंचकर उपचार करवाया।