Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, सीट पर ही फंसे रह गए शव, 12 से ज्यादा यात्री घायल

Death In Kota Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दिल्ली से इंदौर जा रही बस अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 28, 2025

फोटो: पत्रिका

Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली से इंदौर जा रही प्राइवेट बस शुक्रवार सुबह 4:30 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कैथून थाना क्षेत्र के पारलिया गांव के पास अज्ञात वाहन से टकरा गई।

इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

जांच में जुटी पुलिस

हादसे के समय अधिकांश यात्री नींद में थे जिस कारण उन्हें टक्कर कैसे हुई इसका पता नहीं है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का ड्राइवर और केबिन में बैठा एक अन्य आदमी सीट पर ही फंस गए और मौत हो गई। बस में कुल 42 यात्री सवार थे जिनमें से 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोटा स्थित MBS अस्पताल में रैफर किया है।

अज्ञात वाहन फरार

प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि हादसा संभवतः ओवरटेक के दौरान हुआ और टक्कर के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Kota: बैंक के डिप्टी मैनेजर का बड़ा फर्जीवाड़ा, कस्टमर के खातों से प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए लाखों रुपए, फर्जी लोन भी कराया पास
कोटा
Kota-Yes-Bank-Deputy-Manager

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 10:14 am

Published on:

28 Nov 2025 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, सीट पर ही फंसे रह गए शव, 12 से ज्यादा यात्री घायल

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ACB Action: करोड़पति निकला तिलम संघ कोटा का जीएम, बड़ी मात्रा में नकदी और एफडी के कागजात जब्त

Tilam Sangh Kota
कोटा

Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, पलटी मारेगा मौसम, नवंबर में बारिश के लिए रहें तैयार, अलर्ट जारी

Rain Alert in Ajmer, Rain Alert in Jaipur, Rain Alert in Udaipur, IMD Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, Western Disturbance, Western Disturbance in Rajasthan, Rain due to Western Disturbance, Weather Department Alert, Fog Alert, Cold Wave Alert, Weather of my village, 28 November Rain Alert, 29 November Rain Alert, 30 November Rain Alert, 5 Day Rain Alert
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया तेज, धान मंदा

Kota Mandi
कोटा

Kota: 5 दिन पहले हुई थी बेटे की शादी, घर में गाना सुनते-सुनते बिगड़ी तबीयत, हैड कांस्टेबल पिता की मौत

Head constable dies, head constable dies in Kota, head constable dies in Rajasthan, heart attack, death due to heart attack, head constable dies due to heart attack, Kota news
कोटा

Kota Crime: रंजिश के चलते हिस्ट्रीशीटर के भाई को किया किडनैप, पीछे-पीछे दौड़ती रही 5 थानों की पुलिस

Kota-Kidnapping-Case
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.