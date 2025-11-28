Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, सीट पर ही फंसे रह गए शव, 12 से ज्यादा यात्री घायल

हादसे के समय अधिकांश यात्री नींद में थे जिस कारण उन्हें टक्कर कैसे हुई इसका पता नहीं है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का ड्राइवर और केबिन में बैठा एक अन्य आदमी सीट पर ही फंस गए और मौत हो गई। बस में कुल 42 यात्री सवार थे जिनमें से 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोटा स्थित MBS अस्पताल में रैफर किया है।