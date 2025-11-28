Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, सीट पर ही फंसे रह गए शव, 12 से ज्यादा यात्री घायल

फोटो: पत्रिका
Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली से इंदौर जा रही प्राइवेट बस शुक्रवार सुबह 4:30 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कैथून थाना क्षेत्र के पारलिया गांव के पास अज्ञात वाहन से टकरा गई।
इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
हादसे के समय अधिकांश यात्री नींद में थे जिस कारण उन्हें टक्कर कैसे हुई इसका पता नहीं है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का ड्राइवर और केबिन में बैठा एक अन्य आदमी सीट पर ही फंस गए और मौत हो गई। बस में कुल 42 यात्री सवार थे जिनमें से 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोटा स्थित MBS अस्पताल में रैफर किया है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि हादसा संभवतः ओवरटेक के दौरान हुआ और टक्कर के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
