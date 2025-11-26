Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: बैंक के डिप्टी मैनेजर का बड़ा फर्जीवाड़ा, कस्टमर के खातों से प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए लाखों रुपए, फर्जी लोन भी कराया पास

Big Bank Fraud: कोटा में बैंक के डिप्टी मैनेजर ने खाताधारकों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलकर लाखों रुपए की साइबर ठगी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 26, 2025

Kota-Yes-Bank-Deputy-Manager

गिरफ्तार उप-शाखा प्रबंधक की फोटो: पत्रिका

Kota Yes Bank Deputy Manger Arrest: कोटा के साइबर थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनाथपुरम स्थित यस बैंक शाखा में पदस्थ उप शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंककर्मी ने खाताधारकों की मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलकर लाखों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी अनिल कुमार शर्मा (37) राजेंद्र नगर थेगड़ा (कोटा) निवासी है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में कुल 51 लाख 98 हजार 220 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है।

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि यस बैंक श्रीनाथपुरम शाखा के ब्रांच मैनेजर अभिषेक तिवारी ने 10 नवंबर को साइबर थाना कोटा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि खाताधारक यास्मीन रंगवाला सहित कई ग्राहकों के बैंक खातों से संदिग्ध तरीके से लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है। कुछ खातों पर बिना जानकारी के लोन भी स्वीकृत पाए गए। जांच में यह पुष्टि हुई कि सभी संदिग्ध गतिविधियां उप शाखा प्रबंधक अनिल कुमार शर्मा द्वारा की गई थी।

3 खातों से 37 लाख 81 हजार रुपए ट्रांसफर

डिप्टी गंगासहाय शर्मा ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने डिप्टी मैनेजर पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक के तीन ग्राहकों के खातों से 37 लाख 81 हजार रुपए अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए थे।

6 खातों की जानकारी बदलकर लिया फर्जी लोन

तकनीकी अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी ने छह खाताधारकों के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलकर अपनी जानकारी दर्ज कर दी। इसके बाद इन खातों पर 14 लाख 17 हजार 220 रुपए का ऑनलाइन लोन लेकर राशि खुद ही निकाल ली। इस तरह कुल 51 लाख 98 हजार 220 रुपए की साइबर धोखाधड़ी प्रमाणित हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। ठगी की गई राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

Updated on:

26 Nov 2025 11:08 am

Published on:

26 Nov 2025 11:03 am

