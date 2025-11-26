Kota: बैंक के डिप्टी मैनेजर का बड़ा फर्जीवाड़ा, कस्टमर के खातों से प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए लाखों रुपए, फर्जी लोन भी कराया पास

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि यस बैंक श्रीनाथपुरम शाखा के ब्रांच मैनेजर अभिषेक तिवारी ने 10 नवंबर को साइबर थाना कोटा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि खाताधारक यास्मीन रंगवाला सहित कई ग्राहकों के बैंक खातों से संदिग्ध तरीके से लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है। कुछ खातों पर बिना जानकारी के लोन भी स्वीकृत पाए गए। जांच में यह पुष्टि हुई कि सभी संदिग्ध गतिविधियां उप शाखा प्रबंधक अनिल कुमार शर्मा द्वारा की गई थी।