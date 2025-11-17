Rajasthan Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में कार के उड़े परखच्चे, शादी में जा रहे 2 लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार दो घायलों की पहचान रामेश्वर और रेखा के रूप में हो चुकी है। अन्य घायलों तथा मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस परिजन से संपर्क कर रही है। एसएचओ उत्तम सिंह ने बताया कि शव अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। परिजन के सोमवार को पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हादसे में शामिल ट्रक और उसके चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।