Rajasthan Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में कार के उड़े परखच्चे, शादी में जा रहे 2 लोगों की मौत

Kota Accident News: राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रविवार रात ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया। वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया।
झालावाड़ जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के एक गांव के 6 लोग कार में सवार होकर कोटा में विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में कमलपुरा पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलते ही मोड़क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस व राहगीरों ने घायलों को मोड़क अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं कार में सवार अन्य 4 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया।
पुलिस के अनुसार दो घायलों की पहचान रामेश्वर और रेखा के रूप में हो चुकी है। अन्य घायलों तथा मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस परिजन से संपर्क कर रही है। एसएचओ उत्तम सिंह ने बताया कि शव अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। परिजन के सोमवार को पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हादसे में शामिल ट्रक और उसके चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने हादसे पर दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाह ड्राइविंग के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से कड़े यातायात नियंत्रण और निगरानी की मांग की। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है।
