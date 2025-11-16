Rajasthan News: रूस से कल भारत आएगा MBBS स्टूडेंट अजीत चौधरी का शव, अलवर में दोबारा होगा पोस्टमार्टम

छात्र के शव को भारत लाने के लिए परिजनों के साथ साथ क्षेत्र वासियों ने पिछले लगभग 27 दिनों से लगातार प्रयास किए। क्षेत्र वासियों ने 14 नवंबर को महापंचायत की। 13 नबर को सपूर्ण कस्बा लक्ष्मणगढ़ बंद रहा। 12 नवंबर को लोगों ने कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। इसके अलावा परिजन कई बार केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव से मिले। इस बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिजनों की विदेश राज्य मंत्री से भी दिल्ली में मुलाकात करवाई।