Rajasthan News: रूस से कल भारत आएगा MBBS स्टूडेंट अजीत चौधरी का शव, अलवर में दोबारा होगा पोस्टमार्टम

मृतक अजीत चौधरी
अलवर। रूस के ऊफा में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए छात्र अजीत चौधरी का शव रविवार शाम भारत के लिए रवाना होगा। जो सोमवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अलवर के लिए रवाना होगा। जहां पर अजीत के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा।
छात्र अजीत के चाचा राजेंद्र चौधरी ने बताया कि शव मिलने के 8वें गुरुवार को पोस्टमार्टम की कार्यवाही होने के बाद शुक्रवार को ऊफा से अजीत चौधरी के शव को मॉस्को के लिए रवाना कर दिया। जो शुक्रवार देर रात मॉस्को पहुंचा। जहां भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया। भारतीय दूतावास ने परिजनों को बताया कि रविवार शाम लगभग 7.40 बजे विमान से छात्र अजीत के शव को भारत के लिए रवाना किया जाएगा। जो सोमवार की सुबह 4.05 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा।
मृतक छात्र अजीत चौधरी के चाचा राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि अजीत चौधरी की बॉडी को दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा अलवर सामान्य अस्पताल लाया जाएगा। यहां मेडिकल बोर्ड से दोबारा से अजीत की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे।
छात्र के परिजनों ने बताया कि राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने न्यूयॉर्क में बैठकर रूस में स्थित भारतीय दूतावास तथा ऊफा के बश्किर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस डीन से लगातार संपर्क बनाया और परिजन व भारतीय दूतावास व रूसी पुलिस के बीच की कड़ी की भूमिका निभाई। प्रेम भंडारी पहले भारतीय दूतावास में अधिकारियों व मेडिकल कॉलेज में बात करते और पुलिस की कार्रवाई के बारे में परिजनों को सूचना देने का काम किया।
छात्र के शव को भारत लाने के लिए परिजनों के साथ साथ क्षेत्र वासियों ने पिछले लगभग 27 दिनों से लगातार प्रयास किए। क्षेत्र वासियों ने 14 नवंबर को महापंचायत की। 13 नबर को सपूर्ण कस्बा लक्ष्मणगढ़ बंद रहा। 12 नवंबर को लोगों ने कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। इसके अलावा परिजन कई बार केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव से मिले। इस बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिजनों की विदेश राज्य मंत्री से भी दिल्ली में मुलाकात करवाई।
