World Record 2025: विजयदशमी पर राजस्थान में बना वर्ल्ड रेकॉर्ड, एशिया और इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड की टीम देने आई प्रमाण-पत्र

रावण के पुतले का दहन 8.40 बजे शुरू किया गया। शुरू में तो रावण के पुतले के दस सिरों में रिमोट से विस्फोट हुए। रिमोट से अन्य प्वाइंट्स पर भी धमाके किए गए। इससे रावण के पुतले में 7 मिनट तक तेजी से धमाके और आतिशबाजी चलती रही, लेकिन फिर ये धीमी पड़ गई। रात 8.50 होते-होते रावण के पुतले में से धमाके लगभग बंद हो गए और पुतले में से धुआं निकलता रहा। रावण के दोनों हाथ, मुंह, मुकुट, तलवार, छाती का आधा हिस्सा, पैर जलने से रह गए। लोकसभा अध्यक्ष और सीएम समूचे रावण दहन देखने के लिए मंच पर बैठे रहे, लेकिन देरी होने पर चले गए। इसके बाद दहन पूरा करने के लिए देर रात तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली। रात साढ़े ग्यारह बजे बाद प्रयास भी बंद कर दिए गए।