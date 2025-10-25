अगले 24 घंटों में शुरू होगी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ‘बारिश’, गिरेगी बिजली, IMD ने राजस्थान के 10 जिलों में दिया YELLLOW ALERT

एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत में 26-27 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में 26 से 28 अक्टूबर के दौरान मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। तंत्र का सर्वाधिक असर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 27-28 अक्टूबर को रहने और कहीं-कहीं आकाशीय बिजली और मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश के आसार है।