अगले 24 घंटों में शुरू होगी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ‘बारिश’, गिरेगी बिजली, IMD ने राजस्थान के 10 जिलों में दिया YELLLOW ALERT

Rajasthan Weather: राजस्थान के कई जिलों में मौसम फिर बदलने वाला है। ठंड थोड़ी कम होने के बाद अब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में मेघगर्जन और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है।
पुन: पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने की संभावना है। ऐसे में आज मौसम सही रहेगा लेकिन कल से उदयपुर और कोटा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में बरसात होने के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अरब सागर की खाड़ी में अवदाब और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत में 26-27 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में 26 से 28 अक्टूबर के दौरान मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। तंत्र का सर्वाधिक असर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 27-28 अक्टूबर को रहने और कहीं-कहीं आकाशीय बिजली और मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश के आसार है।
मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर को बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और टोंक में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं 28 अक्टूबर को भी डबल येलो अलर्ट जारी करते हुए प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बांसवाड़ा और बारां में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसके बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है।
