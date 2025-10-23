Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगा नया ‘शहर’, पहले चरण में खर्च होंगे 465 करोड़ रुपए, जानें इसके फायदे

पहले चरण में 641 हेक्टेयर पर 465 करोड़ में विकास होगा। यह ईपीसी मॉडल यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट व कंसट्रक्शन पर निर्माण होगा। इसमें टेंडर प्रक्रिया तकनीकी इवेल्यूएशन कर अंतिम रूप देने का काम जारी है। जोधपुर और पाली के बीच यह नया शहर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड यानी एनआइसीडीसी का हिस्सा होगा। इस नेशनल प्रोजेक्ट के तहत देशभर में नौ औद्योगिक परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।