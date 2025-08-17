Patrika LogoSwitch to English

Weather News : हवा संग आधा घंटे झमाझम, उमस से मिली राहत

सुबह से लेकर शाम तक तेज गर्मी और उमस का माहौल बना रहा

कोटा

Shailendra Tiwari

Aug 17, 2025

हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम ने करवट बदली। कोटा शहर में सुबह से लेकर शाम तक तेज गर्मी और उमस का माहौल बना रहा। लोग पसीने से तरबतर रहे और कूलर, पंखों की हवा भी बेअसर हो गई। दोपहर करीब 1 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे उमस और बढ़ गई, लेकिन शाम करीब 4 बजे आधे घंटे तक चली तेज हवा और गर्जना के साथ झमाझम बारिश से शहरवासियों ने चैन की सांस ली। लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली।

मौसम विभाग के अनुसार, कोटा शहर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। सुबह की नमी (ह्यूमिडिटी) 94 प्रतिशत रही। सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे तक 5.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बीते 24 घंटे में कुल 0.8 मिमी बरसात हुई। हवा की औसत रफ्तार 6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। कोटा जिले रामगंजमंडी में पंद्रह मिनट तक बरसात के बाद धूप खिली, वहीं सातलखेड़ी में बादलों की गरज के साथ बारिश हुई।

शाहाबाद में बरसे मेघ, 18 एमएम बरसात
बारां जिले में कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। वहीं अन्य स्थानों पर धूप खिली, दिनभर बादलों की आवाजाही रही। शहर में दोपहर बाद बरसात होने से सडकों पर पानी बह निकला। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बरसात शाहाबाद में 18 एमएम दर्ज की गई।

करवर में तेज बारिश

बूंदी जिले में दिनभर उमस बनी रही। ऐसे में कूलर-पंखों की हवा बेअसर रही। करवर में शाम करीब साढ़े छह बजे कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। ऐसे में मौसम सुहावना हो गया। झालावाड़ जिले में बादल छाए रहे।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया मानसूनी तंत्र बनने से पूरे राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

Aug 17, 2025

