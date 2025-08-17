Weather News : हवा संग आधा घंटे झमाझम, उमस से मिली राहत

मौसम विभाग के अनुसार, कोटा शहर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। सुबह की नमी (ह्यूमिडिटी) 94 प्रतिशत रही। सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे तक 5.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बीते 24 घंटे में कुल 0.8 मिमी बरसात हुई। हवा की औसत रफ्तार 6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। कोटा जिले रामगंजमंडी में पंद्रह मिनट तक बरसात के बाद धूप खिली, वहीं सातलखेड़ी में बादलों की गरज के साथ बारिश हुई।