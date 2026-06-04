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Kota Mandi Bhav : गेहूं-सोयाबीन मंदे, किराना बाजार स्थिर

गेहूं में 20 रुपए तथा सोयाबीन में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। इसके भाव 4,400 से 16,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 04, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए तथा सोयाबीन में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। इसके भाव 4,400 से 16,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (रु./क्विंटल)
गेहूं नया मिल लस्टर2325 - 2425
गेहूं एवरेज टुकड़ी2430 - 2500
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2520 - 2620
धान सुगंधा2800 - 3201
धान (1509)3400 - 3650
धान (1847)3200 - 3601
धान (1718-1885)3800 - 4000
धान (पूसा-1)3000 - 3800
धान (1401-1886)3600 - 3850
धान दागी1500 - 3000
सोयाबीन6000 - 6800
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी7000 - 7101
सरसों7000 - 7800
अलसी8000 - 9050
ज्वार शंकर1700 - 2300
ज्वार सफेद2800 - 5000
बाजरा1800 - 2050
मक्का लाल1700 - 1900
मक्का सफेद1600 - 2200
जौ नया2100 - 2450
तिल्ली7000 - 8500
मैथी नई5800 - 6600
धनिया बादामी11000 - 11500
धनिया ईगल11500 - 12200
धनिया रंगदार13000 - 15000
मूंग6000 - 7400
उड़द4500 - 6800
चना देशी5200 - 5600
चना मौसमी नया5100 - 5500
चना पेप्सी5100 - 5651
चना डंकी (पुराना)4000 - 4600
चना काबुली5500 - 7000

खाद्य तेल के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (रुपए)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2700
चंबल2665
सदाबहार2510
लोकल रिफाइंड2420
दीप ज्योति2535
सरसों स्वास्तिक2800
अलसी तेल2590

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
ट्रक3260
कोटा स्वास्तिक2840
सोना सिक्का3230
कटारिया गोल्ड2875

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
स्कूटर2100
अशोका2100

किराना एवं अन्य जिंसों के भाव

जिंसभाव
चीनी (रु./क्विंटल)4360 - 4400
बासमती चावल (रु./क्विंटल)8500 - 9500
मूंग दाल (रु./क्विंटल)9000 - 9500
मोगर (रु./क्विंटल)10000 - 10500
चना दाल (रु./क्विंटल)6600 - 6800
तुअर दाल (रु./क्विंटल)10000 - 13000

देसी घी के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

कोटा सर्राफा भाव : चांदी व सोने में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में तेजी दर्ज की गई। चांदी 1,500 रुपए प्रति किलो मजबूत होकर 2,53,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 1,51,400 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

सर्राफा भाव

धातुभाव
चांदी2,53,500 रु./किलो
जेवराती सोना1,51,400 रु./10 ग्राम
शुद्ध सोना1,52,200 रु./10 ग्राम

गोल्ड कैरेटवार भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
24 कैरेट (99.5)1,50,800
22 कैरेट1,39,630
20 कैरेट1,31,130
18 कैरेट1,20,640
14 कैरेट1,06,197

(स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)

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Updated on:

04 Jun 2026 08:38 pm

Published on:

04 Jun 2026 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं-सोयाबीन मंदे, किराना बाजार स्थिर

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