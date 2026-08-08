Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन तेज, सरसों मंदी

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 15 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए और सोयाबीन में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही, जबकि सरसों 100 रुपए मंदी रही। लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में मूंगफली तेल के भाव में मामूली तेजी रही।