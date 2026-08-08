Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन तेज, सरसों मंदी

Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 15 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए और सोयाबीन में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही, जबकि सरसों 100 रुपए मंदी रही। लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में मूंगफली तेल के भाव में मामूली तेजी रही।
|जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं नया मिल
|2500–2620
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2620–2675
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2650–2800
|धान सुगंधा
|2800–3601
|धान 1509 नया
|3500–4000
|धान 1847
|3200–4201
|धान 1718-1885
|3800–4600
|धान दागी
|1500–3300
|सोयाबीन
|5500–6650
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6700–6835
|सरसों
|7200–8011
|अलसी
|8000–8850
|ज्वार शंकर
|1700–2300
|ज्वार सफेद
|2800–6000
|बाजरा
|1800–2250
|मक्का लाल
|2000–2300
|मक्का सफेद
|2000–2300
|जौ
|2300–2650
|तिल्ली
|7000–10500
|मैथी नई
|5800–6600
|धनिया बादामी
|13500–14200
|धनिया ईगल
|13800–14500
|धनिया रंगदार
|14500–16000
|मूंग
|5500–7100
|उड़द
|4500–7200
|चना देशी
|5500–6000
|चना मौसमी नया
|5300–5850
|चना पेप्सी
|5300–6001
|चना डंकी पुराना
|4000–4600
|चना काबुली
|5500–7000
|तेल
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2620
|सोया रिफाइंड चंबल
|2570
|सोया रिफाइंड सदाबहार
|2460
|लोकल रिफाइंड
|2330
|दीप ज्योति
|2480
|सरसों स्वास्तिक
|2920
|अलसी
|2640
|मूंगफली ट्रक
|3270
|मूंगफली कोटा स्वास्तिक
|2890
|मूंगफली सोना सिक्का
|3080
|मूंगफली कटारिया गोल्ड
|2910
|ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|स्कूटर
|2165
|अशोका
|2165
चीनी: 5130 से 5150 रुपए प्रति क्विंटल।
|ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|बासमती चावल
|9500–10500
|मूंग दाल
|8500–9000
|मूंग मोगर
|9500–10000
|चना दाल
|7400–7600
|तुअर दाल
|9700–13000
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव में गिरावट, जबकि सोने के भाव में तेजी रही। चांदी 2,000 रुपए गिरकर 2,29,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए तेज होकर 1,46,800 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 1,47,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
|कैरेट
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट (99.5)
|147000
|22 कैरेट
|136111
|20 कैरेट
|127826
|18 कैरेट
|117600
|14 कैरेट
|103512
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।