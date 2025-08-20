World Mosquito Day: कोटा में 3 तरह के मच्छरों की भरमार, हर बार बारिश के बाद करते बीमार

चिकित्सा विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया रोकथाम के लिए इन दिनों ’स्वास्थ्य दल आपके द्वार’ अभियान चला रखा है। चिकित्सा विभाग के एंटेमोलॉजिस्ट (कीट वैज्ञानिक) डीपी चौधरी के अनुसार, एडिज मच्छर डेंगू व चिकनगुनिया, एनाफिलीज मलेरिया व क्यूलेक्स बीमारी नहीं फैलाता है, लेकिन तादात ज्यादा रहती है। यह नालियों में पनपता है जबकि मादा एडीज व एनाफिलीज साफ पानी में पनपता है। यह दिन में काटता है। इनके शरीर में चीते जैसी धारियां होती हैं। एक व्यस्क मच्छर 2-3 सप्ताह तक जीवित रहता है। एडीज मच्छर घरों में अंधेरे कोनों, परदे के पीछे, कपड़ों पर टेबल के नीचे छुपा रहता है। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। एडीज मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता।