महिला डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाला राजस्थान का ये यूट्यूबर गिरफ्तार, चैनल पर हॉस्पिटल के प्रमोशन करने के लिए थे पैसे

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Youtuber Ravi Samariya Arrested: कोटा शहर के महावीर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है, जिसने महिला डॉक्टर को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का काम किया था। आरोपी रवि सामरिया ने अपने यूट्यूब चैनल का उपयोग करते हुए महिला चिकित्सक से अस्पताल के प्रमोशन के नाम पर पैसे लिए और बाद में दुष्प्रचार करने की धमकी दी।
पीड़िता महिला चिकित्सक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे अस्पताल का प्रमोशन करने के लिए पैसे मांगे थे। इसके बाद जब महिला डॉक्टर ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया।
रवि सामरिया ने महिला से फिर उपचार के नाम पर पैसे ऐंठे और उसे दुष्प्रचार की धमकी दी, जिससे महिला डॉक्टर मानसिक रूप से परेशान हो गईं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने महावीर नगर थाना पुलिस को निर्देश दिए, जिसके बाद एक टीम गठित की गई। इस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल जानकारी का सहारा लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि रवि सामरिया पहले भी कोटा शहर के विभिन्न थानों में ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में नामजद रह चुका है। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है।
