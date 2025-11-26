महिला डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाला राजस्थान का ये यूट्यूबर गिरफ्तार, चैनल पर हॉस्पिटल के प्रमोशन करने के लिए थे पैसे

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने महावीर नगर थाना पुलिस को निर्देश दिए, जिसके बाद एक टीम गठित की गई। इस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल जानकारी का सहारा लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि रवि सामरिया पहले भी कोटा शहर के विभिन्न थानों में ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में नामजद रह चुका है। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है।