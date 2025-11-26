Patrika LogoSwitch to English

महिला डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाला राजस्थान का ये यूट्यूबर गिरफ्तार, चैनल पर हॉस्पिटल के प्रमोशन करने के लिए थे पैसे

Kota News: महिला डॉक्टर को अस्पताल के प्रमोशन के नाम पर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने और दुष्प्रचार की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में नामजद रह चुका है।

कोटा

Akshita Deora

Nov 26, 2025

Youtuber Ravi Samariya Arrested: कोटा शहर के महावीर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है, जिसने महिला डॉक्टर को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का काम किया था। आरोपी रवि सामरिया ने अपने यूट्यूब चैनल का उपयोग करते हुए महिला चिकित्सक से अस्पताल के प्रमोशन के नाम पर पैसे लिए और बाद में दुष्प्रचार करने की धमकी दी।

महिला चिकित्सक ने लगाए ये आरोप

पीड़िता महिला चिकित्सक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे अस्पताल का प्रमोशन करने के लिए पैसे मांगे थे। इसके बाद जब महिला डॉक्टर ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया।

रवि सामरिया ने महिला से फिर उपचार के नाम पर पैसे ऐंठे और उसे दुष्प्रचार की धमकी दी, जिससे महिला डॉक्टर मानसिक रूप से परेशान हो गईं।

पहले भी दर्ज है कई धोखाधड़ी के मामले

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने महावीर नगर थाना पुलिस को निर्देश दिए, जिसके बाद एक टीम गठित की गई। इस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल जानकारी का सहारा लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि रवि सामरिया पहले भी कोटा शहर के विभिन्न थानों में ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में नामजद रह चुका है। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है।

Published on:

26 Nov 2025 01:13 pm

Published on:
26 Nov 2025 01:13 pm
Hindi News / Rajasthan / Kota / महिला डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाला राजस्थान का ये यूट्यूबर गिरफ्तार, चैनल पर हॉस्पिटल के प्रमोशन करने के लिए थे पैसे

