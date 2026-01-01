दिनदहाड़े कत्ल से दहला कुशीनगर, निशांत पर बदमाशों ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, मां बोली- एनकाउंटर..’

घटना बुधवार दोपहर करीब 2 बजे की कसया थाना क्षेत्र में हुई। निशांत सिंह उर्फ शक्तिमान सिंह ( 25 साल) अपने दोस्त कुंदन के साथ बाइक पर कसया बाजार जा रहा था। निशांत खेत के लिए खाद लेने जा रहे था, जबकि कुंदन को नए जूते लेने जा रहा था। रास्ते में गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर आरोपी फैजल और नौशाद अपने कुछ साथियों के साथ पहले से खड़े थे। आरोपियों ने दोनों को रोका और कुंदन से मारपीट शुरू कर दी। जब निशांत ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर चाकू से कई वार कर दिया। गले और पेट पर गंभीर चोटें लगीं, जिससे निशांत बुरी तरह घायल हो गया। आरोपी वारदात करने के बाद वहा से फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने निशांत को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुंदन पर भी हमला हुआ, लेकिन वह बाल-बाल बच गया।