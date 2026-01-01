दिनदहाड़े कत्ल से दहला कुशीनगर, निशांत पर बदमाशों ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, मां बोली- एनकाउंटर..’

कुशीनगर में दिनदहाड़े युवक की हत्या Source- X
Kushinagar Crime News: यूपी के कुशीनगर में दिन दहाड़े निशांत सिंह की हत्या ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने दिनदहाड़े चाकू मारकर निशांत सिंह की हत्या कर दी। आरोपियों ने निशांत सिंह पर ताबड़तोड़ वार किए। निशांत सिंह की मौत के बाद परिवार और ग्रामीणों में गुस्सा भड़क गया। लोगों ने निशांत का अंतिम संस्कार से करने से इनकार कर दिया और प्रर्दशन करने लगे।
घटना बुधवार दोपहर करीब 2 बजे की कसया थाना क्षेत्र में हुई। निशांत सिंह उर्फ शक्तिमान सिंह ( 25 साल) अपने दोस्त कुंदन के साथ बाइक पर कसया बाजार जा रहा था। निशांत खेत के लिए खाद लेने जा रहे था, जबकि कुंदन को नए जूते लेने जा रहा था। रास्ते में गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर आरोपी फैजल और नौशाद अपने कुछ साथियों के साथ पहले से खड़े थे। आरोपियों ने दोनों को रोका और कुंदन से मारपीट शुरू कर दी। जब निशांत ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर चाकू से कई वार कर दिया। गले और पेट पर गंभीर चोटें लगीं, जिससे निशांत बुरी तरह घायल हो गया। आरोपी वारदात करने के बाद वहा से फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने निशांत को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुंदन पर भी हमला हुआ, लेकिन वह बाल-बाल बच गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात 1आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी फैजल की तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण यह हत्या हुई है।
गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद निशांत का शव गाव पहुंचा। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। निशांत की मां और परिजनों ने रोते-बिलखते आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार का कहना था कि अगर पुलिस एनकाउंटर नहीं कर सकती तो हमें गोली मार दे। सैकड़ों ग्रामीणों ने नैका छपरा चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दी। बाजार पूरी तरह बंद हो गया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को मौके पर बुलाने की मांग की। तनाव को देखते हुए 5 थानों की पुलिस फोर्स और 1 कंपनी PSC तैनात की गई है।
