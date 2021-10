भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 20 बौद्ध भिक्षुओं को चढ़ाएंगे चीवर

PM Modi Kushinagar will offer Sewer to 20 Buddhist Monks at Mandir- आजाद भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर आकर भगवान बुद्ध का दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मंदिर में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा का पूजन अर्चन करने के बाद 20 बौद्ध भिक्षुओं को चीवर चढ़ाएंगे।