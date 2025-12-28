सावधान यूपी! कुशीनगर, महाराजगंज, गोड़ा समेत इन जिलों में कोल्ड डे के साथ शीतलहर का अटैक, IMD का अलर्ट

UP Weather Update: यूपी के लिए अगले 24 घंटे बहुत ही भारी होने वाले हैं। गोरखपुर, बरेली और सहारनपुर समेत कई जिलों में मौसम का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। IMD ने 28 दिसंबर के लिए राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी के तराई इलाकों सहित पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जहां दिन में भी धूप नहीं निकल रही और तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक लोगों को बाहर किसी जरूर काम से निकलने की सलाह दी है।