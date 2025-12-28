सावधान यूपी! कुशीनगर, महाराजगंज, गोड़ा समेत इन जिलों में कोल्ड डे के साथ शीतलहर का अटैक, IMD का अलर्ट

Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत | Image Source - Pinterest
UP Weather Update: यूपी के लिए अगले 24 घंटे बहुत ही भारी होने वाले हैं। गोरखपुर, बरेली और सहारनपुर समेत कई जिलों में मौसम का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। IMD ने 28 दिसंबर के लिए राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी के तराई इलाकों सहित पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जहां दिन में भी धूप नहीं निकल रही और तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक लोगों को बाहर किसी जरूर काम से निकलने की सलाह दी है।
मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा , बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में हद से ज्यादा कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहने की संभावना है।
यूपी के कई जिलों में विभाग ने घना कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही (संत रविदास नगर), हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और आसपास के क्षेत्रों में विजिबिलिटी 200 मीटर तक रहने की संभावना है।
यूपी के तराई जिलों में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे की डबल मार पड़ रही है। यहां दिन का तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री नीचे बना हुआ है और सूरज के दर्शन होना मुश्किल हैं। IMD के अनुसार, पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति आज भी बनी रहेगी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड से बचाव के उपाय कर रहे हैं। यूपी में पड़ रही ठंड और कोहरा उत्तर भारत की सामान्य सर्दी का हिस्सा है, लेकिन इस बार पछुआ हवाओं और एंटी-साइक्लोन के कारण ज्यादा तीव्र है।
बड़ी खबरेंView All
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग