Navratri Kanya Pujan: लखीमपुर खीरी में 201 कन्याओं का पूजन, नवरात्र पर्व पर बेटियों को मिला सम्मान

Navratri Kanya Pujan Lakhimpur Kheri: नवरात्र के पावन अवसर पर जहां पूरे देश में देवी की आराधना और शक्ति की उपासना हो रही है, वहीं जिले में भी कन्याओं को सम्मान देने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का एक विशेष आयोजन किया गया। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत धौरहरा तहसील स्थित परिषदीय विद्यालय महादेव में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 201 नन्हीं कन्याओं का विधि-विधान से पूजन किया गया। कार्यक्रम की शोभा उस समय और बढ़ गई जब जिले की प्रथम नागरिक डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने स्वयं कन्याओं के चरण धोकर, तिलक लगाकर और उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व का प्रतीक बना, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और जागरूकता का संदेश भी प्रसारित करता दिखा।

