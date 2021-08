हाथी के बच्चे के नामकरण की दावत, देश-विदेश के बच्चों ने सुझाए 400 नाम, 26 हाथियों को दिया जाएगा भोज

400 Suggestions for Name ceremony of Baby Elephant Dudhwa Park- दुधवा नेशनल पार्क (Dudhwa National Park) में हाथी के बच्चे की नामकरण दावत रखी गई है। मुख्य वन संरक्षक बच्चे का नामकरण करेंगे। बच्चे के नामकरण को लेकर वन विभाग ने मेल और व्हाट्सऐप पर लोगों से सुझाव मांगे थे।