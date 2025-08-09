लखीमपुर खीरी में सड़क पर फिसली बाइक, टंकी फटने से लगी आग, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

लखीमपुर खीरी के सलेमपुर कोन क्षेत्र में शनिवार देर रात एक भीषण बाइक हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है।
मिली जानकारी के अनुसार, लखीमपुर जिले के सलेमपुर कोन के निवासी शांतनु वर्मा (32) और राहुल (31) दोनों आपस में दोस्त थे। वह रात में बाइक पर सैर के लिए निकले थे। शांतनु सीतापुर जिले का रहने वाला था। उसका एक लखीमपुर के जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के पीछे सलेमपुर कोन में था। शातंनु के चाचा ने बताया कि वह घर से खाना खाकर रात में निकल गया। उसने घर में भी किसी को बताया नहीं था। साथ में उसका दोस्त राहुल भी था, जो कि मोहल्ले में पास में ही रहता है।
शांतनु बाइक चला रहा था और राहुल पीछे बैठा हुआ था। हादसे के वक्त बाइक की रफ्तार लगभग 70 किमी. प्रति घंटा थी। इसी दौरान उनकी बाइक फिसल गई और फिसलते हुए 10 मीटर तक रगड़ती चली गई। सड़क पर बाइक के घर्षण से चिंगारी निकली और बाइक की टंकी फट गई। बाइक की टंकी फटने से आग की लपटें उठी। देखते ही देखते दोनों युवक आग की लपटों से घिर गए। शांतनु की मौके पर ही जलकर मौत हो गई।
राहुल को गंभीर चोटें आईं और वह बुरी तरह झुलस गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास मौजूद लोग नजदीक नहीं जा सके। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी डालकर शांतनु के जलते शरीर पर आग बुझाई और राहुल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। राहुल की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अत्यधिक झुलसने के कारण राहुल ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है।
सिटी सर्किल ऑफिसर रमेश तिवारी ने बताया कि देर रात हुए इस हादसे में बाइक में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।