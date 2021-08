17 साल पहले हुए घोटाला मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के भाई के घर पहुंची सीबीआई टीम, थमाया नोटिस

CBI team reached house of Union MoS for 17 year old scam case- 17 पहले खीरी जिले में हुए बहुचर्चित अनाज घोटाले की जांच एक बार फिर शुरू हो गई है। शनिवार को सीबीआई टीम लखीमपुर खीरी पहुंची।