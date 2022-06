बड़ी बहन ने चार लड़कों से कराया छोटी बहन का रेप, घर में पता चलने के डर से कर दी हत्या, दरिंदगी ऐसी की कांप जाएगी आपकी भी रूह

Rape in UP: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बहन ऐसा घटना को अंजाम दिया कि बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया।

लखीमपुर खीरी में बड़ी बहन ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया कि जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक छोटी सी बात के लिए न केवल निर्मम हत्या की बल्कि खुद हाथ पकड़कर दष्कर्म भी कराया। किशोरी की निर्मम हत्या मामले में उसकी बड़ी बहन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत देख लेने के बाद बेरहमी से किशोरी की हत्या की गई थी। गन्ने की ठूंठी से वार कर आंख पर फोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने बड़ी बहन समेत छह लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मृतका ने एक महीने पहले बहन को प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाते देख लिया था।

Elder sister got younger sister raped and murdered in Lakhimpur Kheri