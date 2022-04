ट्रांसफर के बदले पत्नी! जेई ने कहा ट्रांसफर रोकना है तो अपनी बीवी को मेरे पास भेजो, लाइनमैन ने खुद को लगाई आग

तबादले के बदले जेई ने लाइनमैन की पत्नी मांग ली। जेई की प्रताड़ना से तंग आकर लाइनमैन ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाकर खुदकुशी कर ली।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पलिया विद्युत केंद्र में तैनात एक लाइनमैन ने जूनियर इंजीनियर की प्रताड़ना से तंग आकर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। लाइनमैन की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। लाइनमैन की मौत से पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसके आधार पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के जेई को निलंबन की संस्तुति और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो में लाइनमैन ने जेई के खिलाफ बयान दिया है। ऊर्जा विभाग के मुख्यालय शक्ति भवन की ओर से इस प्रकरण पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। जो कि 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौपेंगी। इस कमेंटी में सभी इंजीनियर स्तर वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। वहीं तत्काल प्रभाव से जेई को सस्पेंड कर दिया गया है।

Junior Engineer Demand Wife in Substitute of Transfer of Lineman