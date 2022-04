सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार देने जा रही कैशलेस इलाज का तोहफा, ऐसे बनेगा स्टेट हेल्थ कार्ड

योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज का तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले से तकरीबन 20 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। व

Published: April 10, 2022 11:05:00 am

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज का तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले से तकरीबन 20 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। वहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज की सुविधा दी गई है। दरअसल, अभी तक सरकारी अस्पताल दूर होने की स्थिति में कर्मचारियों को प्राइवेट में ही इलाज कराना पड़ता था। मगर, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं थी। कर्मचारी संगठन काफी समय से इसकी मांग कर रहा था। इस योजना के लागू होने के बाद वे आसानी से प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। कर्मचारियों को यह सुविधा अप्रैल अंत या मई के पहले हफ्ते से मिलनी शुरू हो सकती है।

