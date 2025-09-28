चीखों से गूंज उठा हाईवे, रफ्तार ने दिया यमराज को न्यौता; 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Roadway bus van accident 5 dead in Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी में रविवार सुबह 6 बजे खीरी थाना क्षेत्र की ओयल चौकी इलाके में बड़ी नहर मोड़ पर रोडवेज बस और वैन की आमने-सामने से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन की आगे की बॉडी 3 से 4 फीट तक पिचक गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।