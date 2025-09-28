Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

चीखों से गूंज उठा हाईवे, रफ्तार ने दिया यमराज को न्यौता; 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Lakhimpur Kheri Accident: लखीमपुर खीरी में रविवार सुबह रोडवेज बस और तेज रफ्तार वैन की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। जबकि 15 लोग घायल हुए हैं।

2 min read

लखीमपुर खेरी

image

Mohd Danish

Sep 28, 2025

lakhimpur kheri roadway bus van accident 5 dead 15 injured

लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और वैन की भीषण टक्कर | AI Generated Image

Roadway bus van accident 5 dead in Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी में रविवार सुबह 6 बजे खीरी थाना क्षेत्र की ओयल चौकी इलाके में बड़ी नहर मोड़ पर रोडवेज बस और वैन की आमने-सामने से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन की आगे की बॉडी 3 से 4 फीट तक पिचक गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

वैन ड्राइवर की मौके पर ही मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वैन तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। जैसे ही वैन बस से टकराई, आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग दौड़ पड़े। वैन के ड्राइवर पिपरिया निवासी सुनील स्टेयरिंग और सीट के बीच कुचल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

हादसे के बाद मच गई चीख-पुकार

हादसे के तुरंत बाद वैन में सवार लोगों ने जैसे-तैसे खुद को बाहर निकाला। आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए पहुंचे। पुलिस ने क्रेन की मदद से वैन और बस को सड़क किनारे करवाया। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ओयल चौकी से पहले नहरिया पर एक पुल पिछले 15 दिन से निर्माणाधीन था। इस कारण पुल पर सिर्फ एक साइड से गाड़ियां चल रही थीं। हादसा पुल से ठीक पहले मोड़ पर हुआ, जहां वैन और बस की आमने-सामने टक्कर हो गई।

घायलों में परिवार और बच्चे शामिल

वैन में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें 3 बच्चे और एक महिला थी। घायलों में घनपुर नौरगाबाद के सलमान अली और उनकी पत्नी निशा, इंशानगर के सर्वेश कुमार, पटुआ के शारदा प्रसाद, सैदापुर सदौना के संजय यादव और पिपराकोठी की पुष्पा शामिल हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे के बाद सड़क पर भारी जाम

हादसे के बाद सड़क पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन और एंबुलेंस की मदद से बस और वैन को हटाया और यात्रियों को दूसरे वाहनों के जरिए भेजा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुला और यातायात सामान्य हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2025 10:27 am

Published on:

28 Sept 2025 10:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / चीखों से गूंज उठा हाईवे, रफ्तार ने दिया यमराज को न्यौता; 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lakhimpur Viral Video : मनचले ने छात्रा को सड़क पर दौड़ाया, लाइब्रेरी के अंदर की घुसकर छेड़छाड़

लखीमपुर खेरी

Lakhimpur Kheri News: खेत में काम कर रहे थे पिता और बेटा; अचानक आ गया बाघ और फिर…

tigress tranquilized
लखीमपुर खेरी

पति-पत्नी के शक के बीच पड़ोसन बनी ‘बलि का बकरा’, पत्नी ने कर डाला यह खौफनाक कांड

AI Generated Symbolic Image.
लखीमपुर खेरी

बाढ़ से हाल बेहाल; ट्रैक्टर-ट्रॉली में गूंजी बच्चे की किलकारी; तो कहीं रखा गया नवजात का ‘सैलाब सिंह’ नाम

uttar pradesh flood update
लखीमपुर खेरी

Flood: मासूम की भूख मिटाने के लिए मां ने चारपाई पर जलाया चूल्हा; तो कहीं बैलगाड़ी बनी ‘हारे का सहारा’

Uttar Pradesh Flood
लखीमपुर खेरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.