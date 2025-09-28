चीखों से गूंज उठा हाईवे, रफ्तार ने दिया यमराज को न्यौता; 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत

लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और वैन की भीषण टक्कर | AI Generated Image
Roadway bus van accident 5 dead in Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी में रविवार सुबह 6 बजे खीरी थाना क्षेत्र की ओयल चौकी इलाके में बड़ी नहर मोड़ पर रोडवेज बस और वैन की आमने-सामने से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन की आगे की बॉडी 3 से 4 फीट तक पिचक गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वैन तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। जैसे ही वैन बस से टकराई, आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग दौड़ पड़े। वैन के ड्राइवर पिपरिया निवासी सुनील स्टेयरिंग और सीट के बीच कुचल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
हादसे के तुरंत बाद वैन में सवार लोगों ने जैसे-तैसे खुद को बाहर निकाला। आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए पहुंचे। पुलिस ने क्रेन की मदद से वैन और बस को सड़क किनारे करवाया। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ओयल चौकी से पहले नहरिया पर एक पुल पिछले 15 दिन से निर्माणाधीन था। इस कारण पुल पर सिर्फ एक साइड से गाड़ियां चल रही थीं। हादसा पुल से ठीक पहले मोड़ पर हुआ, जहां वैन और बस की आमने-सामने टक्कर हो गई।
वैन में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें 3 बच्चे और एक महिला थी। घायलों में घनपुर नौरगाबाद के सलमान अली और उनकी पत्नी निशा, इंशानगर के सर्वेश कुमार, पटुआ के शारदा प्रसाद, सैदापुर सदौना के संजय यादव और पिपराकोठी की पुष्पा शामिल हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे के बाद सड़क पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन और एंबुलेंस की मदद से बस और वैन को हटाया और यात्रियों को दूसरे वाहनों के जरिए भेजा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुला और यातायात सामान्य हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है।
