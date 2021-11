लड़की के साथ छेड़छाड़, आरोपी की लाठी डंडे से पीट-पीटकर हत्या

Girl molested and accused beaten to death with sticks- जिले में एक ही परिवार के लड़के ने चचेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित होकर आरोपी के चचेरे भाइयों ने उस पर लाठी डंडे से हमला किया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।