पति को पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, हत्या कर जालई लाश, फिर खुद ही दर्ज कराई लापता होने का केस

आरती और रामगोपाल दोनों इंदौर में ईंट भट्ठे पर काम करते थे। दो दिन पहले दोनों गांव आए थे। पति को पत्नी पर शक था, जिसके कारण वह बहुत नाराज रहता था। गांव पहुंचने के बाद रामगोपाल ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को जंगल में ले जाकर आग लगा दी ताकि सबूत मिट जाए। लेकिन शव पूरी तरह नहीं जल सका और अधजला रह गया। हत्या करने के बाद रामगोपाल खुद थाने गया और पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। वह सोच रहा था कि इस तरह वह बच जाएगा, लेकिन जंगल में शव मिलने से पूरा मामला उजागर हो गया।