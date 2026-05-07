जोश-जोश में एक-एक कर 5 युवक नहर में कूदे, 4 की डूबने से मौके पर हुई मौत, ललितपुर में दर्दनाक हादसा

वहीं, दूसरी घटना अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र में हुई। जानकारी सामने आई कि सरयू नदी में स्नान करते समय कुछ लोग डूब गए थे, जिनमें से तीन युवकों की मौत होने की आशंका है। अयोध्या SP सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत सरयू तट पर कुछ लोग स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान, वे बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ गए थे। उनमें से 3 युवक पानी में डूब गए, जिनकी मृत्यु संभावित है। उन्होंने बताया कि SDRF और जल पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। लापता युवकों की बरामदगी के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी।