छेड़खानी पर चप्पल से पिटाई करने पर आरोपियों ने जला दी महिला की आंख, रात भर बेहोश रही पीड़िता

Goons burnt woman eyes when thrashed with slippers for molestation- उत्तर प्रदेश के ललितपुर (Lalitpur) में एक महिला को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने महिला को बंधक बनाकर मारा पीटा और गर्म चाकू से उसकी आंखों और भौहों को जला दिया।