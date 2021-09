ललितपुर में बनेगा एयरपोर्ट, योगी सरकार ने दी सैद्धंतिक मंजूरी, पर्यटन को बढ़ावा

ललितपुर. IN Built Principle approval for builing Airport in Lalitpur. उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एयरपोर्ट (Lalitpur Airport) बनने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) में इस बात का ऐलान किया गया। यूपी के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि यूपी के यशस्वी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के विकास को लेकर अहम फैसला लिया गया है। ललितपुर एयरपोर्ट बनने को लेकर सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यह बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। एयरपोर्ट बनने से बुंदेलखंड के पर्यटन और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

Uttar Pradesh cabinet has given in-principle approval to build an airport in Lalitpur. According to the state's civil aviation minister, it has been agreed to develop Lalitpur airstrip as an airport